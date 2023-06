In das Buch steige man mit diesen Fakten ein: 105 Naturparks gibt es in Deutschland, 18 Biosphärenreservate und 16 Nationalparks. Das sind schon ganz schön viele Möglichkeiten, Natur, Berge, Seen, Täler, Flora und Fauna kennenzulernen. BARBARA WEGMANN hat sich auch dieses Buch angeschaut.

Die Natur mit allen Sinnen zu erleben, das ist der Tenor dieses Buches, hinaus in die Natur, in Naturschutzgebiete. Irgendwo in jene 6,5 Prozent des Landes, die als streng geschützte Naturschutzgebiete ausgewiesen sind. Das, so heißt es im Vorwort, sei seit den 1990er Jahren nahezu eine Verdoppelung. Auch mit Blick auf Klima und Natur eine gute Entwicklung, besonders bei dem Nachsatz »Tendenz weiter steigend«.

Ein paar Tipps gibt es gleich zu Beginn: Wie orientiert man sich in der Natur? Im Watt muss man auf den Gezeitenkalender achten. Für die Planung des Wandertages durchaus auch auf die alten Wetterregeln bauen: »Schwalben im Tiefflug signalisieren Gewitter, ein nebelgrauer Morgen verspricht gutes Wetter für den Tag, Silberdisteln öffnen sich nur bei Schönwetter und bei Regen duften Birken besonders gut.« Letztlich Sonnen- und Mückenschutz nicht vergessen, so wie an genug Wasser und Proviant denken. Mit anderen Worten: Schnell lernt man, mit ganz anderen Augen als den Alltags-Augen durch die Natur zu wandern, der erste Schritt zu bester Erholung!

Die einzelnen Naturgebiete, 52 an der Zahl, werden ausführlich vorgestellt, verschiedene Wanderrouten kurz angerissen und das Spannende: Immer werden unterhaltsam ganz besondere, ausgefallene, interessante Informationen eingestreut aus der jeweiligen Region, aus Geschichte, oder auch aus den Märchen, manchmal ist es etwas Kulinarisches, dann wieder Ausstellungen oder besondere Bauwerke. Vielleicht mögen sie ja einmal Station im »Schatzhaus der europäischen Wälder machen, dem Naturpark Reinhardswald, bei Bad Karlshafen und Hannoversch Münden, Hessens ältestes Schutzgebiet. »Sein uriger Charakter wird geprägt von 800- bis 1000jährigen Eichen und mächtigen Buchen. Jeder einzelne der alten Bäume ist als Naturdenkmal schutzwürdig.«

Die Brüder Grimm lebten hier in der Region und auf der Trendelburg sollte man in keinem Fall den Rapunzel-Turm versäumen … Wie ging das Märchen doch gleich, sie erinnern sich? Wanderungen werden in den einzelnen Kapiteln zu einer runden Sache, angereichert mit viel Hintergrund, eingebettet in Geschichte, mit Besonderheiten und Charakteristischem aus der Region.

Die einzelnen Wanderwege sind mit 3, 9 oder 13 Kilometern gut zu bewältigen, auch für den Anfänger, aber es gibt auch Wege von deutlich über 20 Kilometern für schon etwas ambitioniertere und erfahrenere Wanderer. Schön die Zusätze, die wie eine attraktive Garnierung die Wanderwege ergänzen: Das kann eine Einladung zum Waldbaden mit Meditation im Rothaargebirge sein, der Besuch eines Hochseilgartens im Nationalpark Hunsrück oder vielleicht mögen Sie ja einen Teil des Naturparks auf dem Pferderücken erkunden.

Auch Bauernhöfe laden ein, zum Beispiel im Nationalpark Schwarzwald zu Verkostungen oder Führungen. Langeweile jedenfalls wird niemand auf den hier präsentierten Wegen erleben.

Die Fotografien sind sehr aussagekräftig: Zusammen mit dem lebendigen und ansprechenden Layout, das zu Stöbern und Lesen geradezu verführt, werden aus den Wanderwegen schon alleine hier im Buch Erlebnisse und attraktive Ausflugsziele, egal ob für ein Wochenende oder einen längeren Urlaub. Das Buch schafft Atmosphäre und vor allem: Es sensibilisiert für Naturräume und Wanderungen, es setzt tatsächlich so etwas wie Natursehnsucht frei. Aber natürlich: Die Füße muss man schon selbst in Gang setzen. Es lohnt sich garantiert.

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Jutta M. Ingala: Traumpfade in Deutschland

Zu Fuß durch die 52 schönsten Naturschutzgebiete

München: Kunth Verlag 2023

304 Seiten, 29,95 Euro

