Das kennen wir alle: Draußen ist es regnerisch, so richtig blödes Wetter, man geht nicht raus, sucht sich eine Beschäftigung zu Hause. So geht es Hadek und Miezke auch, mitten im Winter. BARBARA WEGMANN hat sich angeschaut, was die beiden treiben.

Miezke, die kleine Katze, lebt zusammen mit einem lustigen kleinen Rüsselkäfer, Hadek. Ihr Heim ist ganz oben in einem Baum, ein komfortabel aussehendes Baumhaus. Es ist Montag und der erste Schnee fällt. Die beiden machen Feuer im alten gusseisernen Ofen. »Der Ofen brummt leise. Es schneit dicke Flocken. Es geht ihnen gut hier, in ihrem Zuhause im Baum.« Hadek, der putzige Käfer mit Ringelshirt und langen Fühlern, einem fröhlichen Blick, mit einem kreisrunden dicken Kopf mit breitem, fröhlichem Lachen, er sitzt in seinem Sessel, ein Stück Kuchen neben sich, auf dem kleinen Tisch eine Kanne Tee, die kleinen Füßchen auf einer Fußbank. Rundum ihn herum liegen Bücher und er scheint mit sich und der Welt zufrieden. Miezke ist dagegen irgendwie etwas unruhig, er kontrolliert noch einmal, ob die Tür gut verschlossen ist, schaut nach den Vorräten, falls es noch so richtig frostig werden sollte, er füttert die Vögel, er schaut aus dem Fenster. Irgendwie scheint er unruhig zu sein.

Diese wunderbare Mischung aus Gemütlichkeit, Heimeligkeit, Friedlichkeit und winterlicher Ruhe beschreibt die Belgierin Anne Herbauts mit zarten Farben, dicken, weißen Schneeflocken, großen Gesichtern hinter Fensterscheiben. Und wenn ich Miezke auf dem Sofa sitzen sehe, denke ich ein wenig an die Illustrationen von Janosch. Vor zwei Jahren erhielt die Autorin und Illustratorin für ihr Gesamtwerk den Kinderliteraturpreis des französischsprachigen Belgiens. Schon seit über 20 Jahren schreibt und illustriert Anne Herbauts Kinderbücher. Und dies ist ein richtig bezauberndes.

Völlig versunken steckt Hadek seinen kleinen Rüssel in Bücher, ganz verschiedene und viele Bücher, mit Bildern, mit Text, zu ganz unterschiedlichen Themen. Völlig vertieft ist er, spannend scheint die Lektüre zu sein. Von Seite zu Seite im Bilderbuch scheinen rund um den kleinen Rüsselkäfer immer mehr Bücher zu liegen. Er beginnt Miezke vorzulesen, erzählt, woher die Rotkehlchen kommen und wohin sie im Winter fliegen. Und plötzlich: Miezke wird neugierig, durch all die Erzählungen Hadeks will nun auch die kleine Katze Bücher lesen, mehr wissen, ein Buch nach dem anderen leiht sie sich bei Hadek aus und ist völlig versunken in Geschichten und Abenteuer, will immer mehr wissen, es hat gefunkt!

Übrigens: Draußen schneit es immer noch, aber, wen interessiert das schon, bei so spannenden Büchern.

Ein richtig schönes Bilderbuch, das neben der Geschichte dieser besonderen Wohngemeinschaft hoch oben im Baum auch so ganz nebenbei vermittelt, wie faszinierend Bücher sein können, nicht nur im tiefen Winter übrigens! »›Schau mal, es schneit immer noch!‹ ruft Hadek aus. ›Unglaublich‹, antwortet Miezke mit der Nase im Buch, er hebt kaum den Kopf …«

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Anne Herbauts: Zu Hause bei Hadek und Miezke

(Matin Minet – à l’intérieur, 2021) Aus dem Französischen von Ina Kronenberger

Hildesheim: Gerstenberg 2023

44 Seiten, 14 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren