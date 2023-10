Henry Kolonko hat ein ungewöhnliches Hobby: Er sucht verloren gegangene Dinge und bringt sie dann zu ihren Besitzern zurück. Dahinter stecken eine ziemliche Logistik, Kombinationsgeschick, wie es ein Detektiv braucht, und großer Eifer. Von ANDREA WANNER

Die Aufgabe, Verlorenes zu retournieren, füllt Henrys Leben aus. Egal ob Teddybären, Hundeleinen, ein Spazierstock oder ein Gebiss: Er legt echten Ehrgeiz an den Tag, dass die Fundsachen zu ihren Besitzerinnen und Besitzern zurückfinden. Zeit für anderes hat der Junge eigentlich nicht. Sein Vater lässt ihn, ein bisschen hilflos, weil er als alleinerziehender Mann gelegentlich überfordert ist.

Und dann zieht Pippa mit ihren Eltern in das Haus, in dem Henry mit seinem Vater wohnt. Gegen Henrys Wunsch bekommt sie mit, womit er sich beschäftigt, findet es toll und schließt sich ihm an, ohne sich groß darum zu kümmern, ob das Henry in den Kram passt. Tut es zunächst nicht.

Aber Pippa ist so eifrig und begeisterungsfähig, dass das gemeinsame Tun bald beiden Spaß macht. Vor allem versteht sie nicht, warum die Rückgabe immer heimlich passiert und nur von einem Versteck aus beobachtet wird. Sie ist mehr für die persönliche Übergabe. Und siehe da, auch damit kann sich Henry anfreunden. Erst als seine neue Freundin vorschlägt, mal etwas anderes gemeinsam zu unternehmen, wird es schwierig. Henry will nichts anderes machen. Es kommt zu einem bösen Streit und Henry muss sich fragen, warum er so krampfhaft an seiner Lieblingsbeschäftigung festhält, die längst zur Manie geworden ist.

Maja Konrad hat ein warmherziges und einfühlsames Kinderbuch über einen Einzelgänger geschrieben, der eigentlich mit seinem Leben zufrieden scheint. Es fehlt einfach jemand, der ihm die richtigen Fragen stellt und ihm zeigt, dass das Leben aus mehr besteht. Die Freundschaft zwischen Henry und Pippa zeigt, was es bedeutet, sich aufeinander einzulassen. Und die Geschichte erzählt auch davon, wie innig Freundschaften sein können und die Zeit überdauern. Die beiden Freunde streifen durch den Leipziger Süden und sammeln, was sie entdecken. Und irgendwann ist dann doch der Moment gekommen, Neues in das Leben zu lassen und nicht im Alten steckenzubleiben.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Maja Konrad: Henry Kolonko und die Sache mit dem Finden

Mit Bildern von Stefanie Jeschke

Hamburg: Carlsen 2023

125 Seiten, 12 Euro

Kinderbuch ab 8 Jahren

