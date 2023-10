Getroffen 

In der Ojo de Liebre, sagte Sut, ist der Grauwal in Reichweite, die ›Boston‹ liegt geschützt vor Anker, uns bleibt Mühsal erspart. Daß er sich wehren kann, hat unser erster Einsatz bewiesen.

Der Abend war mild, das Meeresrauschen klang aus weiter Ferne, Eldin legte einen Scheit Holz ins Feuer.

Die Männer genossen die Fangpause, der Ausguck schlug einen Salto, sie lachten und applaudierten.

Ob ein Pottwal reichere Erträge liefere, fragte der Rotschopf.

Sein Walrat sei einzig, sagte Sut, in seinen Gedärmen findet ihr Ambra. Doch du stellst ihm weit draußen auf den Ozeanen nach – zwei, drei Jahre in eins auf See, das sei weiß Gott nicht jedermanns Sache.

Du erkennst ihn, erklärte Sut, sobald er bläst, sein Blas steige steil schräg nach vorn auf, fünfundvierzig Grad. Nein, sagte er, mehr sei nicht von ihm zu sehen.

Reimt es euch selbst zusammen, sagte er. Er halte sich eine Stunde unter Wasser und lege zwei Meilen zurück; der Walfänger nehme seinen Kurs nach der Richtung, in die der Wal abgetaucht sei. Ein erfahrener Commandeur wisse auf den Punkt, wo er den Wal erwarte.

Auf Leben und Tod, sagte Harmat.

Der Pottwal ist hellhörig, sagte Sut, und wer sich ihm nähert, tausche die Ruder gegen leichte Paddel, denn sobald er ein verdächtiges Geräusch vernehme oder gar eine Harpune geworfen werde, sei er aufgeschreckt.

Die Situation ist heikel, versteht ihr, sagte Sut, sie ist nicht ungefährlich, der Jagd gehe ein Abwägen der Kräfte voraus. Der Commandeur hocke oben im Krähennest und dirigiere die Männer, daß sie ihre Brigg im Rücken der Wale halten. Sobald sie ein Opfer ins Auge fassen, sagte Sut, lassen sie die Schaluppen zu Wasser.

Walfang auf hoher See ist riskant, räumte Mahorner ein, wer über Bord gehe, sei augenblicklich in Lebensgefahr.

Hier in der Lagune steht einer mit den Füßen auf Grund, sobald er ins Wasser fällt, sagte Bildoon und lachte.

Sich unbemerkt im Rücken der Wale zu halten, sagte Sut, auf hoher See wie in der Lagune, das sei der schwierigere Teil der Jagd, denn sobald sie auf dich aufmerksam würden, seien sie auf und davon.

Vor einigen Jahren fuhr ich unter Commandeur Streeter, sagte er, wir waren mit der Brigg bis zu dem Ort heran, an dem wir sie vermuteten.

Nein, die Pottwale ahnten nichts, erzählte er, sie schwammen im Kreis, mäßig schnell, sie waren arglos. Als sie eine feste Richtung einschlugen, blieben wir hinter ihnen. Die See war ruhig, es wehte eine schwache Brise.

Wir ließen die Schaluppen zu Wasser und näherten uns einem großen Bullen, einem kräftigen Kerl, er hing zwanzig Meter zurück. Streeter bedeutete den Männern, die Ruderblätter gegen Paddel zu tauschen.

Ich starrte unverwandt auf Streeter. Als er mir den Wink gab, das Paddel beiseite zu legen, griff ich zum Eisen und stellte mich im Bug auf. Neben dem Boot drohte seine mächtige Fluke, die uns jederzeit zum Kentern schlagen konnte, er war nun an der Wasseroberfläche, als werde er zum Blas ansetzen, wir kaum zwei Meter entfernt. Die Lage war dramatisch, ich war aufgeregt.

Zeig’s ihm, Sut, flüsterte Streeter. Ich schleuderte das Eisen, das ihm einen halben Meter in den Körper glitt, und griff sofort – Noch einmal, Sut!, rief Streeter – nach dem zweiten, das ihm gleich hinter dem Blasloch ins Fett schoß.

Nun ging alles rasend schnell. Der Pottwal tauchte ab, seine Fluke war mächtig über der Wasseroberfläche zu sehen, ich gab Leine über Bord, sie wickelte sich ab, er schleifte die Schaluppe hinter sich her.

Solch eine Schlittenfahrt kann dauern, ihr wißt das, sagte Sut, und es kommt vor, daß der Wal seinen Verfolgern entrinnt, vor allem muß ihm die Harpune tief im Körper stecken, das ist entscheidend. Er würde geschwächt auftauchen, und wir hielten die Sprengkopflanze bereit, die ihm den Rest geben würde.

Ein innovatives Produkt, sagte Crockeye versonnen: Die neueste Errungenschaft.

Revolutionär, brummte der Rotschopf verächtlich und schenkte sich Whiskey nach.

Es heißt, sie beschleunige die Abläufe, ergänzte Harmat.

So wird geredet, sagte Eldin und faßte sich an die schmerzende Schulter.

Der Ausguck erhob sich, ging einige Schritte, daß er sich im Dunkel auflöste, sie hörten ihn einen Salto schlagen.

Mahorner lächelte.

Den Pottwal zur Strecke zu bringen, sagte Pirelli, das fordere höchsten Einsatz und eine effektive Technologie.

Links neben Pirelli saß Touste, über ihn gäbe es eine Menge zu sagen, seine blauen Augen blickten so entsetzlich leer auf die Welt, es war nicht mit anzusehen, niemand hielte diesem Blick stand, sogar Sut schauderte es – Touste schien aus der Zeit gefallen, ein hagerer Kerl, ausgezehrt, federgewichtig, der, so möchte man annehmen, in die Jahrzehnte der paralympischen Wettbewerbe gehörte, da die Mißgestalteten und die Krüppel gegen einander antraten – in einer Moderne, stets guter Laune, unbedingt, die noch ihre Opfer mit gewinnendem Lächeln vereinnahmt.

Sut nickte. Wir waren guter Dinge, sagte er, unser Pottwal hatte zwei Volltreffer, bald tauchte er auf, begann sich zu drehen und sich zu verrenken, er hatte ja keine Ahnung, was mit ihm geschah.

Ich tauschte meinen Platz im Bug mit Streeter, der dem Wal den tödlichen Schuß versetzen würde, wir zogen uns am Tau auf zehn Meter heran und griffen zu den Paddeln.

Ein Stück noch, Sut, flüsterte Streeter.

Ich richtete unseren Kurs nach dem Kopf des Pottwals, und Streeter harrte aus, daß ich fürchtete, er werde gar nicht feuern.

Doch als der Wal nun nach rechts rollt, legt Streeter sich die Waffe an die Schulter und feuert die Sprengkopflanze. Der Rückstoß ist heftig und wirft ihn zu Boden. Ich höre einen unterdrückten Fluch, während wir eilig zurückrudern, und schon tönt die dumpfe Detonation, der gewaltige Leib bebt, der Wal sinkt ab, er zieht wieder Leine mit, doch sein letztes Stündlein hat geschlagen, unverkennbar, aus und vorbei, er geht über den Jordan, der Sensenmann ruft zur Ernte.

Wir warteten eine Weile, das zweite Boot ruderte heran, wir warteten gemeinsam.

Die Sprengkopflanze war ein Treffer, sagte Streeter und strahlte, das ist der Fortschritt, sagte er, das ist die neue Zeit, sagte er, sobald er hochkommt, ist er erledigt.

Wenige Minuten vergingen, da tauchte er auf, dicke Klumpen Blut drängten aus seinem Blasloch, er war am Ende, bewegte sich halb noch im Kreis, während er qualvoll erstickte. Der gewaltige Leib kippte auf die Seite, der schmale Unterkiefer fiel kraftlos herab.

Sein Tran füllte weit mehr als fünfzig Fässer, sagte Sut.

Touste schlug einige Saiten auf seiner Gitarre an und summte eine Melodie. Dann vernahmen sie nichts als das Flüstern des Ozeans.

Eldin legte einen Scheit Holz ins Feuer.

Der Ausguck schälte sich aus der Dunkelheit.