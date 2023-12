Wenn wir blinzeln, verengen wir die Augen zu schmalen Spalten und bewegen die Augenlider schnell auf und ab. Die Wissenschaft sagt, dass der Mensch spätestens alle fünf Sekunden blinzeln muss. Enten offensichtlich nicht. ANDREA WANNER hatte großes Vergnügen an dem witzigen Trialog, bei dem zwei der Partner stumm bleiben.

Ein Erzähler, der nicht in Erscheinung tritt, regt zum Wettstreit an. Wer zuerst blinzeln muss, hat verloren. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass die Ente den ganzen Tag noch nicht geblinzelt hat. Also geht es darum, dass er und ein Du – Leser:in oder Zuhörer:in – mit ihm (oder ihr) gemeinsam die Enten zum Zwinkern bringen. Vielleicht durch Erschrecken? Oder durch einen Witz? Zum Beispiel den: »Was ist rot und sitzt auf der Toilette?« Die Ente scheint über die Klomate zu kichern, mehr nicht. Ganz egal, was an Geschützen aufgefahren wird: der Vogel mit ihren kugelrunden Augen blickt stier geradeaus.

Langweilig. Nervig. Ärgerlich. So macht das Spiel keinen Spaß. Das ist wie beim Kitzelspiel, das davon lebt, dass am Ende alle durchgekitzelt werden und lachen. Mit jemandem zu spielen, der keinerlei Schwäche zeigt, gar nie auch nur mit der Wimper zuckt, ist öde. Über 160 Mal glotzt uns die Ente an – die Entenköpfe auf dem Vorsatz nicht mitgezählt. Stoisch. Sehr entenmäßig. Sonst passiert eigentlich nichts. Sonst sieht man eigentlich nichts. Mit der Schrift wir gespielt: mal groß, mal klein. Mal ein Wort hervorgehoben. Sonst? Nix. Nada.

So viel Minimalismus, so viel lakonisches Präsentieren einer einzigen Ente. Was dabei herausgekommen ist, ist ein launiges Bilderbuch, das durch seinen originellen Witz schlicht gute Laune macht. Der südafrikanische Schriftsteller und Illustrator Alex Latimer spricht dabei wie auch sonst in seinen Bilderbüchern Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. 2015 war es die freche Hundegeschichte »Sitz!«, in der der Opa nachholende Erziehungsarbeit bei Charly leisten muss, viele Geschichten allerdings sind gar nicht aus dem Englischen übersetzt. Bei der Entenstory gönnt er uns am Ende eine amüsante Pointe, geblinzelt haben wir bis dahin unzählige Male. Gelacht auch.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Alex Latimer: Die Ente blinzelt nicht

(The Duck Never Blinks, 2023).

Berlin: Jacoby und Stuart

32 Seiten, 15 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

Reinschauen

| Leseprobe