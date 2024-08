Was tut man, wenn man plötzlich drei Wünsche frei hat? Klar, das will – wir kennen viele negative Beispiele an Wunschverschwendung und unklug Ersehntem – gut überlegt sein. So, wie der Hase das macht, findet ANDREA WANNER.

Der Hase ist zunächst auch schlicht überwältigt, als ihm plötzlich und aus heiterem Himmel drei Wünsche gehören. Aber klar ist das ein großes, unerwartetes Glück. Er beschließt, seine drei Freunde zu fragen: eine kleine Maus, einen schlauen Fuchs und einen starken Bären. Keiner der dreie zögert lange, jeder weiß sofort, was er sich wünschen würde. Der Hase wird nachdenklich: wären das jeweils auch seine größten Wünsche? Oder eher doch nicht? Keine leichte Entscheidung, aber eine, die der kleine Hase, klug, überlegt und selbstlos trifft.

Chris Saunders hat einen ungeheuer sympathischen Helden mit einem roten Schal als Markenzeichen geschaffen. Ein freundliches Häschen, das seinen Freunden vertraut, sie um Rat fragt, ihnen zuhört und sich dann seine Gedanken macht. Möchte auch er am liebsten die Welt von oben betrachten? Und was hält er von spannenden Geschichten? Und was von der Weite des Meeres? Die kleinen Erzählsequenzen gipfeln in den doppelseitigen Darstellungen der Wunschträume von Maus, Fuchs und Bär. Da segelt ein rot-weißer Ballon vor blauem Himmel über eine Gebirgslandschaft, im Korb Hase und Maus. Mit dem Fuchs sitzt der Hase in einer großen Bibliothek vor einer gigantischen Bücherwand voller Bände mit Geschichten und Abenteuern. Und mit dem Bär rudert er in einem Boot übers weite Meer. Schöne Vorstellungen. Überall weht der unendlich lange rote Schall des Hasen, wie der rote Faden in diesem Bilderbuch. Welcher Wunsch ist es wert, in Erfüllung zu gehen?

Saunders schreibt und malt in pastelligen Tönen vom Wert der Freundschaft, der Tugend der Empathie und der Kraft des selbstlosen Teilens. Es gibt einen kleinen Moment der Trauer, als unserem Helden klar wird, was er getan hat. Auch diese Erkenntnis ist wichtig, weil sie seine Entscheidung noch wertvoller macht. Saunders großes Talent, Emotionen sichtbar zu machen, zeigt sich hier an dem kleinen Tier mit dem enttäuschten Blick und den hängenden Hasenohren besonders gut. Hat unser Freund sich doch falsch entschieden? Keine Sorge, dass er am Ende für alles belohnt wird, versteht sich doch eigentlich von selbst!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Chris Saunders: Drei Wünsche für den Hasen

(Wish, 2019). Aus dem Englischen von Marietheres Wagner

Zürich: Midas 2024

32 Seiten, 15 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

