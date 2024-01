Kinderbuch | Ann Rand: Edward und das Pferd

Edward wünscht sich ein Pferd. Damit ist er vermutlich nicht allein, was die Erfüllung des Wunsches aber sehr schwierig macht: Edward lebt in New York im 21. Stock eines Hochhauses. »Also keine Chance?«, fragt sich ANDREA WANNER.

Der Klassiker der amerikanischen Architektin, Autorin und Malerin Ann Rand und des schwedischen Designers und Illustrators Olle Eksell ist schon über 60 Jahre alt – und kommt so frisch und originell daher, wie man das von einem Titel heute erwarten darf. Der poppige Druck in Sonderfarben lässt das kleine Buch von außen leuchten, innen strahlen kräftiges Rot, Rosa und Grün: Gute Laune pur! Da sollte das mit Edwards Wunsch doch auch irgendwie klappen.

Naheliegendere Haustiere wie Hund und Katzen sind verboten, ein großes Schild im Eingangsbereich des Hauses weist unmissverständlich darauf hin. Daher die Idee mit dem Pferd, denn von Pferden ist nicht die Rede. Edward spart sein Taschengeld, aber die Eltern wenden ein, dass ein Pferd gar nicht mitten in der Stadt leben wolle. Der Junge ist total unglücklich, damit scheint der Traum geplatzt. Aber dann berichtet der Feuerwehrmann Michael von einem wahren Wundertier: einem Pferd namens Smitty, das nicht nur seinen eigenen Lebensunterhalt verdient, sondern auch das Stadtleben mag. Edward macht sich unverzüglich auf die Suche nach dem großen weißen Pferd mit einem Umhang, »der glänzt wie frisch gefallener Schnee«.

Manche Geschichten werden nicht alt. Sie erzählen von Wünschen und Sehnsüchten, die vielleicht auf den ersten Blick albern und unerfüllbar wirken und bei genauerem Hinsehen vielleicht doch nicht so unrealistisch sind. Verfolgt Edward ein Phantom oder gibt es die unvorstellbare Lösung seines Problems wirklich? Mit viel Witz und Einfühlungsvermögen begleitet das Duo den Weg des jungen Helden, der bei seiner Suche auf viel Interessantes stößt. Sie spüren nach, wo das Sehnen liegt und wo es auf Grenzen stößt. Und wie passend: am Ende hat die Hausverwaltung natürlich das Verbotsschild um ein Pferd erweitert. Edward kann’s egal sein: Sein Traum ist längst in Erfüllung gegangen!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Ann Rand: Edward und das Pferd

(Edward and the Horse, 1961). Aus dem Englischen übersetzt von Marietheres Wagner

Illustriert von Olle Eksell

Zürich: Midas 2022

40 Seiten, 18 Euro

Kinderbuch ab 8 Jahren