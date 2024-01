Kinderbuch | Tom Fletcher: Die Knarzer

Mal ganz ehrlich: Wer hat noch nie nach einem seltsamen Geräusch im Dunkeln vorsichtig unter das Bett gelugt? Und wenn er viel Glück – oder Pech – hat, dabei etwas Merkwürdiges entdeckt … Von ANDREA WANNER

Nein, eigentlich kann man Knarzer nicht sehen. Nicht, weil sie unsichtbar sind, sondern weil sie sich erst unter dem Bett vorwagen, wenn alle Kinder sicher schlafen. Und dafür zu sorgen, haben sie so ihre Mittel. So wie sie insgesamt ganz gut ausgestattet sind für ihren Job, der im Müllsammeln besteht. Was vielleicht zunächst ganz positiv klingt, hat aber auch gravierende Nachteile. Die bekommen die Kinder zu spüren, denn eines schönes Morgens sind sämtliche Erwachsene aus Schnüffelstedt verschwunden. Spurlos.

Das bedeutet zunächst einmal sturmfreie Buden, Freibriefe zum Blödsinn machen. Die Schule fällt aus, niemand, der einem irgendetwas verbietet. Und wir geraten ausgerechnet an die Spaßbremse Luzie, die tatsächlich auch ohne Ermahnungen ihr Zimmer aufräumt, das Geschirr spült und ihre Schuluniform anzieht. Aber schon bald zeigt sich, dass sie sich zu einer ganz besonderen Heldin voller Mut und Umsicht entwickelt, ohne die alle ganz schön aufgeschmissen wären.

Tom Fletcher ist in England ein Superstar, der Musik macht, auf den Social-Media-Kanälen Millionen begeisterter Fans hat, und Kinderbücher schreibt. Er trifft genau den richtigen Ton, wenn er sein junges Publikum direkt anspricht, quasi an der Han nimmt und durch ein Abenteuer begleitet, von dem er mehrfach warnt, dass es zu gruselig werden könnte. Tatsächlich sind die hässlichen, ekelhaften und Müll liebenden Kreaturen das Gegenteil von niedlich und wer einmal die Bekanntschaft von Grumm, Müff, Krätz und Schnotz gemacht, ihren grauslichen Anblick ertragen musste und ihren Gestank in der Nase hatte, hat eigentlich schon genug. Schlimmer wird’s nur im Netnurd, der Heimat der Knarzer, die an Scheußlichkeit nicht zu übertreffen ist: Eine gigantische Mülllandschaft, unvorstellbar, bevölkert von Knarzern und ihrem König. Genial, sprachlich witzig, verrückt und ein müffeliger, chaotischer Lesespaß voller Überraschungen!

Titelangaben

Tom Fletcher: Die Knarzer. Nicht alle Monster bleiben unter dem Bett

(The Creakers, 2017) Aus dem Englischen übersetzt von Elena Helfrecht

Illustriert von Shane DeVries

Ludwigsburg: Cross Cult 2023

368 Seiten, 16 Euro

Kinderbuch ab 9 Jahren

