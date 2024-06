Lyrik | Peter Engel: Drei Gedichte

Es fügt sich

An einem durchlässigen Tag

greift alles ineinander,

die Teile finden sich wie von selbst

und wachsen zu etwas zusammen,

was haltbar ist und durch die Stunden

trägt, als wäre es vorbestimmt.

Die Wörter verschwistern sich

und erläutern sich gegenseitig,

zeigen die hellen Seiten vor

und wie tief sie verwurzelt sind,

lassen sich nicht mehr wegwischen,

behaupten sich mühelos.

So ein Glanztag gibt die Hoffnung,

daß sich die Worte sogar verkörpern

und wie Taten bestehen,

daß sie ohne Rest da sind

und hinausweisen über sich

wie eine handfeste Wahrheit.

Vernäht und verschmolzen

Die Lücken zwischen den Wörtern,

ihre Abgründe und Untiefen,

ziehe ich in meinen Versen

zusammen, überbrücke ihre

Spreizung und verdichte sie.

Was die Wörter trennt, vernähe ich

in meinen Zeilen, binde sie

darin in Geweben zusammen,

die mit jedem Vers reißfester

und unzerstörbarer werden.

Wie aus einem Guß stehen

die Strophen an Ende da,

alles Stückwerk ist verschmolzen,

die Nähte sind im Stoff geglättet,

die Verse ein deckendes Kleid.

Der Worte Leichtigkeit

Um der Zeile gefügig zu sein

und sich ganz einzupassen

in das Geflecht der Strophe,

lassen sie ihr schweres Gewicht

fallen, werfen ihren Ballast ab.

Es sind schlankere Wörter,

die Aufnahme bei mir finden,

entschlackte und sehnige,

die mühelos einschlüpfen

in meine entspannten Verse,

Ich trainiere sie unentwegt

und mache Dehnübungen,

damit sie biegsam und federnd sind,

dazu immer auf dem Sprung,

einem Ausdruckswunsch zu entsprechen.

| PETER ENGEL