Lyrik | Peter Engel: Drei Gedichte

Leben im Februar

Schon am Vormittag mit Lampenlicht,

um den Tag aufzuhellen

und den Stift sicher zu führen,

Düsternis fällt in die Zeilen

und läßt sich nicht wegschreiben.

Ein unentschlossener Himmel

in der Mittagszeit und manchmal

fast eine Ahnung von Frühling,

festgemacht an einfallenden

Strahlen, die das Zimmer ausleuchten.

Abends keine Nachrichten hören,

sie würden die Worte verdunkeln

und wieder abkühlen die Luft,

die warm im Raum zirkuliert

wie in der Kinderbuchzeit.

Gedankenbrief

Wenn ich dir schreibe ohne Stift und Papier,

sollst du es spüren als leichten Luftzug,

wie Wellen läuft es auf an deinem Strand

und ist dir ein Rauschen im Ohr,

das du beinahe verstehen kannst.

Drehst du den Tag um wie ein Kuvert,

fallen am Abend meine Worte heraus

und du kannst sie vorm Einschlafen lesen,

ich habe die glasklaren ausgewählt,

die deine Träume nicht beschatten.

Danach

Dort stehen noch deine Sandalen

neben meinen als einträchtiges

Paar und wie eine Erinnerung,

aber du schlüpfst nicht mehr hinein

und hast sie zurückgelassen.

Der Spiegel hält dein Bild nicht,

du bist aus seinem Rahmen

gefallen, der dich so häufig

umfaßt hat und so freudig,

weil er dich gern betrachtete,

Ein vergessenes Taschentuch

unterm Kissen, wo dein Kopf lag,

aber nichts von deinem Duft,

weil er zart und flüchtig war,

hast du ihn mitgenommen.

Ob noch ein Ton geblieben ist

von dir in einem der Zimmer?

Ich höre nichts beim Horchen,

nirgends hat sich was verfangen,

es ist ganz still und stumm.

| PETER ENGEL