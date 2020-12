Lyrik | Wolfgang Denkel: Beschriftungen

Lyrik | Martin Jürgens: Advanced Science

1 Gelungen scheint der Prototyp: Gewebe,

Blutgefäße, Kammern – alles da und

Vorzeigbar und clean und herzig rot wie

Eine reife, übersüße Frucht, wenn dieses

Bild nicht lügt, doch kleiner als das

Hasenherz, das furchtsame, das einer

Kirsche gleicht, so klein wie das, was eine

Schwangere, glaubt sie, nachts unter ihrem

Herzen schlagen fühlt, und von der

WAHREN GRÖSSE unsres Herzens,

Wie sie seit je in Schrift und Bild

Und Ton bemessen und gefeiert

Wird, so weit entfernt wie wir

Vom Sternbild des Orion

In einer Winternacht.