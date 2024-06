Cosmas von Zwavel macht sich große Sorgen: zu lange hat er nichts von seinem Freund, dem Weltreisenden Aurelius Kwik gehört. Also macht er sich auf die Suche nach ihm. ANDREA WANNER folgte ihm gespannt.

Eines vorweg: das ist der erste Teil der Suche, »Von Kwelling nach Swammerdam« und am Ende dieses Teils hat man eigentlich auf alles Lust, nur auf keinen Cliffhanger: Man will wissen, wo Kwik steckt. Hilft aber nichts, man muss sich gedulden.

Zunächst mal muss sich von Zwavel auf den Weg machen, seiner Kröte Hieronymus, die Freiheit schenken in einem idyllischen Tümpel und selbst in den Schänken Ausschau halten nach einem Schiff, das ihn mitnimmt. Natürlich wird die Landratte seekrank, schließlich ist nicht er der Abenteurer, sondern Kwik. Aber den überwältigenden Sternenhimmel über dem Meer, von dem sein Freund Kwik immer geschwärmt hat, genießt er auch staunend. Nur um dann tatsächlich Bekanntschaft mit den sagenumwobenen Sirenen zu machen – die zum Glück allergisch auf Musik reagieren. Die »viel besungene, dreckige, alte, rauschende Hafenstadt« Swammerdam ist sein Ziel und ja, er wird Erstaunliches erleben.

Julia Steinmetz gestaltet die Graphic Novel in Sepiatönen mit wenig farbigen Highlights, die wie alte verblichene Land- und Seekarten wirken. Zauber und Alchemie wohin man blickt, eine Prise Hokuspokus, üble Spelunken, verdächtige Gestalten, denen man nicht bei Nacht begegnen möchte, Hafenflair, seltsame Riten: die sagenumwobene Spökensee hat es wahrlich in sich. Unglaublich detailreich und voller kleiner Geheimnisse sind die sich aneinanderreihenden Bilder, auf denen es unendlich viel zu entdecken gibt. Düster, mit einer Prise Humor und der bangen Frage, was hinter der nächsten Ecke lauert, ist das eine perfekte Abenteuergeschichte aus dem Mittelalter mit vielen fantastischen Elementen und verschrobenen Typen. Und die Frage, wo Kwik eigentlich steckt, beschäftigt uns weiter.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Julia Steinmetz: Die Suche nach Kwik

Aus den Aufzeichnungen des Cosmas van Zwavel

Erster Teil: Von Kwelling mach Swammerdam

Berlin: Schaltzeit Verlag 2024

96 Seiten, 19 Euro

Jugendbuch ab 14 Jahren