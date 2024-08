Abc-Bilderbücher gibt es in allen Varianten: Tiere von Affe bis Zebra, Kinder von Anna bis Zacharias, Obst und Gemüse, von Apfel bis Zwiebel tummeln sich da auf den Seiten und sollen den lieben Kleinen das Alphabet näherbringen. Und was passiert, wenn ein schwedisches Architektenpaar sich des ABCs annimmt? Klar, dann gibt es Gebäude von Atelier bis Zoo. ANDREA WANNER war hingerissen.

Okay, zugegeben: ABC-Bilderbücher gehören zu meinen Lieblingen. Weil ich die immer wieder neuen Ideen, Reime, Ansichten einfach toll finde. Und eine andere Schwäche habe ich für Blicke in Innenräume, solche Häuser, denen wie Puppenhäusern die vierte Wand fehlt. Auch da gibt es reich Material im Bilderbuchbereich. Und jetzt kommt die Kombi von beidem: einfach genial, diese Reise nach Buchstabenhausen.

Ähnlich erstaunt, wie der Betrachter reagiert, klingt die Frage angesichts des riesigen aufgeschnittenen As, das sich vor uns ausbreitet: »Kann das ein A sein? Ist es ein Haus? Mit riesigen Fenstern nach Norden hinaus«. Klar, das ist ein Atelier. Die Fenster zeigen nach Norden, was bedeutet, dass kein direktes Sonnenlicht in den Raum kommt, außer im Hochsommer, wie das idealerweise üblich ist. Innen wird gestaltet. Da arbeitet eine Künstlerin auf einer Leiter an eine Skulptur, die wie ein riesiges Legomännchen aussieht, da steht eine Staffelei, hängen Skizzen an den Wänden und bunte Köpfe, die nach Andy Warhol aussehen. Ganz oben im Giebel turnt ein – das A lässt grüßen – kleiner Affe. So viel lässt sich in diesem A-förmigen Werkraum entdecken, inclusive drei verblüffender Zuschauer, die durch die Scheiben neugierig ins Innere gucken.

Und das B? Was könnte es anderes sein, als eine riesige Bibliothek voller Bücher, die fünf Etagen durch Treppen verbunden, voller Bücherregale, Bücherstapel und Bücherfreunde, Bücher über »Bohnen, Brasilien, Banditenbetrug«, wie in dem kleinen begleitenden Gedicht passend gereimt wird. Das C? Ein eigenwilliger Campingwagen, das D ein Delfinarium, das E ein Elektrizitätswerk. Nein, Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer kneifen weder vor dem Q noch dem Y, jeder Buchstabe bekommt seinen eigenen Bau. Jeder exakt konstruiert, liebevoll ausgestattet, originell umgesetzt. Zum Staunen und immer wieder Neues Entdecken, Seite für Seite, Buchstabe für Buchstabe. Absolut unvergesslich und eines der schönsten Abc-Bücher, das ich kenne.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer: Buchstabenhausen

Hamburg: Oetinger 2024

40 Seiten, 17 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander