Was auf dieser Welt passiert und geschieht, damit konfrontieren uns täglich viele Sender und Sendungen, oft genug sind es schlimme Nachrichten von Krieg, Zerstörung, Not, Elend und Vertreibung. Dieses Buch sollte Vorbild für eine ganze Serie und Sendereihe sein: Denn es bietet einmal ganz andere Nachrichten, andere Sichtweisen. Von BARBARA WEGMANN

Die ›Welt mit neuen Augen sehen‹ haben sich die Autorinnen als Ziel gesetzt und sehr schnell kann man die Bilanz ziehen: Ziel absolut erreicht! 128 Seiten bieten eine Weltreise der besonderen Art: spannende Nachrichten, umwerfende Informationen und überraschende Fakten, die staunen lassen. »Wusstest du, dass in Nigeria mehr Filme als in Hollywood entstehen? …, dass das älteste Ölgemälde der Welt aus Afghanistan stammt? … in Mexiko das Farbfernsehen erfunden wurde? …, dass Neuseeland das erste Land war, in dem Frauen wählen durften?« Fakten, die jedem Land oftmals plötzlich ein ganz anderes Gesicht geben, als man es aus Nachrichten gewohnt ist. Informationen, die zu herrlichen Mosaikstücken der Allgemeinbildung werden, Erkenntnisse, die zeigen, wie engstirnig doch Rassismus und Vorurteile sind, wie vielfältig überraschend bunt und spannend dagegen das Leben auf diesem Planeten ist. Wisse man nur Schlechtes über ein Land, so die Autorinnen, dann sei das definitiv zu wenig. »Denn in jedem Land gibt es wunderschöne Orte und überall auf der Welt leisten Menschen Großartiges.« Gute Nachrichten aus Afghanistan, Syrien, dem Sudan oder Somalia? Das ist zunächst ungewohnt, aber: Wetten, das Buch bringt und birgt große Überraschungen.

Die Reiseroute geht über die ganze Erde, alle Kontinente und durch viele verschiedene Länder. Illustriert in einer bunten, aktiven, ansprechenden Art von Yani Hamdy, studierte Kommunikationsdesignerin aus Hamburg. Wären Farben Töne, dann ginge es ganz schön munter und laut in diesem Buch zu. Plakativ sind ihre Darstellungen, die prima an die Texte anbinden. So werfen Text und Illustrationen schnell Anker im Kopf, das vergisst man alles so schnell nicht wieder.

Die Texterinnen sind Schwestern, deren großes Anliegen es ist, gegen Rassismus vorzugehen. So sind sie Antirassismus-Trainerinnen, geben entsprechende Workshops in Schulen und für Lehrkräfte, genau da also, wo richtige, kritisches Denken ansetzen muss. Angeboten werden übrigens auch Trainings zu »diskriminierungssensibler Sprache«.

Die vielen Länder, die in diesem Buch bereist werden, sie haben je zwei Seiten und die Informationen, sie kommen in kurzgefasstem Stil.« Rumänische Menschen haben den Füllfederhalter und erste Produkte gegen das Altern erfunden. Auch dass wir heute 3D-Filme in Kino und Fernsehen schauen können, verdanken wir unter anderem dem rumänischen Physiker Theodor Ionescu.« Das Tetris Spiel wurde in Russland erfunden, der erste Mensch im All war ein Russe und es dürfte nirgendwo auf der Welt schönere U-Bahnhöfe geben als in Moskau. »Von den Decken hängen Kronleuchter! Manche Mauern sind auch mit goldenen Ornamenten geschmückt wie in einem Märchenschloss«.

Fast wie nebenbei werden auf der tollen Weltreise Begriffe wie Kultur, Ethnien und Nationalität erklärt und eingeordnet. Dabei werden Leser, ob älter oder ab 6 Jahren auch an die Hand genommen. Da wird gleich zu Beginn gefragt: »Wer bist Du?« mit einem entsprechenden Raum für deine Antwort. »Wer du bist, entscheidest du selbst!« Auf den einzelnen Stationen immer wieder Mitmach- Aufgaben, Anleitungen zu Bastelarbeiten oder Spielen. Kleine Kästchen mit Infos zu Land und Leuten und immer eine ganz überraschende Information unter dem Stichwort »Wusstest du das?« »Die Filme der »Herr der Ringe«- Reihe wurden in Neuseeland gedreht. Die niedlichen Hobbit- Häuser kannst du in Matamata besuchen.« Hättet ihr das gewusst?

Spannende Dinge über Länder, Kulturen und Menschen in einem überaus animierenden Buch. Viel, viel Inhalt, auf bunten Seiten, Texte, die eingängig sind, all das macht das Lesen, Blättern, Lernen und Weitersagen, unterhaltsam. Wie gesagt, absolut auch für ältere Leser geeignet!

| BARBARA WEGMANN

Titelanagben

Minitta Kandlbauer/ Melanie Kandlbauer: Gute Nachrichten aus aller Welt

Illustriert von Yani Hamdy

Wien: Leykam Verlag 2024

128 Seiten, 24 Euro

Kindersachbuch ab 6 Jahren