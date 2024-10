Kinderbuch | Orit Gidali: Der Erinnerungshändler

Erinnerungen sind etwas unglaublich Kostbares. Das mentale Wiedererleben früherer Erlebnisse und Erfahrungen macht das Leben reicher und das Erinnern an schöne Dinge begleitet die Menschen oft ein Leben lang. Wer würde darauf verzichten wollen, fragt sich ANDREA WANNER.

Vielleicht sind es die Umstände, die jemanden dazu bewegen. Wer trifft denn auch schon auf einen Erinnerungshändler, der mit seinem Auto, einem alten, wackligen Gefährt in Begleitung seines Sohnes unterwegs ist. Will er wirklich meine alten, unvollständigen Erinnerungen haben, fragt sich der Alte und kramt nach einer besonders schönen. Es ist die Erinnerung an seine große Liebe Rosie und den Tag, an dem er sie das erste Mal traf. Da ist noch immer der Duft von Kirschen und Himbeeren in seinem Gedächtnis, nach denen Rosies Zopf duftete. Ihr hat ihr Lächeln noch vor Augen und ihre fehlenden Milchzähne. Und er weiß noch, dass er sie zum Lachen brachte, nur nicht mehr womit.

Es ist eine wertvolle Erinnerung und das sieht auch der Erinnerungshändler. Vielleicht ist es der Hunger des Jungen, der den Alten dazu bewegt, sich von ihr zu trennen. Er denkt aber auch daran, dass es vielleicht an der Zeit ist, mit der Vergangenheit endgültig abzuschließen. Er händigt sie dem Händler aus, schenkt dem Jungen noch eine Semmel und weiß doch schon gleich, dass es ein unglaublicher Fehler war, diese Erinnerung für ein paar Groschen zu verkaufen.

Er will sie zurück. Das wird schwer, aber vielleicht gelingt es ihm im Tausch mit einer anderen Erinnerung. Einen Versuch ist es wert.

Welchen Wert haben Erinnerungen? Was sind die kostbarsten Momente, die wir für immer in uns bewahren? Und was bedeutet ihr Verlust? Die hebräische Autorin Orit Gidali gibt darauf eine poetische Antwort, die beim Lesen und Vorlesen das Herz berührt. Das Aufeinandertreffen der drei so unterschiedlichen Menschen wird zu einer unvergesslichen Begegnung. Der alte Mann erlebt die Liebe seines Lebens noch einmal neu, findet neue Details, die er für immer verloren glaubte. Der Sohn des Erinnerungshändlers hängt fasziniert an seinen Lippen – und stillt einen Hunger, der in jedem Menschen lebt. Und der gewiefte Händler entpuppt sich als Mensch, mit dem man reden kann. Und mittendrin ist dieses junge Mädchen mit ihrem Zopf, ihrem Lächeln, ihrem Duft und ihrem unbeschwerten Hüpfen. Ein Mädchen, das zur Frau wird, die schon gar nicht mehr lebt. Aber die Erinnerung an sie lebt für immer.

Tami Bezaleli bereichert diese zauberhafte Geschichte mit zarten Bleistiftillustrationen. Filigran und zerbrechlich wirken sie. Die Figuren stehen vereinsamt inmitten einer kargen Landschaft. Das einzige Substanzielle sind die Erinnerungen, verpackt in goldenen schimmernden Säcken, die ihren Wert unterstreichen.

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur empfiehlt das Werk von Orit Gidali und Tami Bezaleli als Bilderbuch des Monats. Eine wunderbare Wahl.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Orit Gidali: Der Erinnerungshändler

Mit Bildern von Tami Bezaleli

32 Seiten, 18 Euro

Tulln (AT): Vermes-Verlag 2024

Bilderbuch ab 5 Jahren.