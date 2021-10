Kinderbuch | Sam Usher: Wetter

Regen oder Sonne, Sturm oder Schnee: Einem kleinen Jungen ist jedes Wetter recht. Hauptsache er kann nach draußen und es genießen, am liebsten an der Seite seines Opas. Aber das ist manchmal eine zähe Sache. ANDREA WANNER freut sich an der Wetter-Minibibliothek.

Sam Ushers Wettergeschichten sind als Einzelbände zwischen 2014 und 2018 erschienen, die Rahmenhandlung ist stets die gleiche – egal ob es um Schnee, Regen, Sonne oder Schnee geht. Ein kleiner Junge wacht morgens auf, schaut aus dem Fenster und ist begeistert. Schneeballschlachten, Drachen-steigen-Lassen, In-Pfützen-Springen oder Picknicken: Für jedes Wetter gibt es die passende Aktivität. Also nichts wie ab nach draußen.

Aber Opa ist nicht der Schnellste. Immer gibt es Dinge vorzubereiten, zu bedenken, anderes, was noch getan werden muss. Während der Enkel immer aufgeregter wird und Angst hat, das Beste zu verpassen, hat der Großvater die Ruhe weg. Und irgendwann ist es dann geschafft. Dick eingemummelt mit Schal und Mütze im Winter, mit Schirm und Gummistiefeln bei Schnee, mit dem endlich entdeckten Drachen bei Sturm und einem großen Picknickkorb bei Sonne brechen sie auf und erleben die erstaunlichsten Abenteuer.

Da taucht dann schon mal plötzlich ein Elefant auf oder ein richtiges Piratenschiff. Oder sie fliegen gemeinsam mit dem Drachen hoch durch die Luft oder fahren mit einer venezianischen Gondel zum nächsten Briefkasten.

Der Junge erzählt mit wenigen Worten, bricht in Begeisterung, schaut und staunt. Das Wetter nimmt viel Raum ein in den kleinen Büchern. Der Himmel ist in allen Farben zu bewundern, überall gibt es Interessantes zu entdecken. Die gemeinsamen Expeditionen sind Momente puren Glücks, die die beiden abends mit dem passenden Getränk oder Snack – heiße Schokolade, Eisbecher, Äpfeln oder Tee nochmals Revue passieren lassen. Usher ist ein Meister seines Fachs, wer genau hinschaut, wird ständig neue witzige Details entdecken. Und Lust bekommen, auch nach draußen zu gehen, um Abenteuer zu erleben.

Titelangaben

Sam Usher: Wetter

Opa und ich durch alle Jahreszeiten

Vier Bilderbücher in einem hochwertigen Schuber

(Seasons, 2019). Aus dem Englischen von Meike Blatnik

160 Seiten, 19,95 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

