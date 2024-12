Jugendbuch | Antje Herden: Korianderkuss

»Verliebtsein ist doof«, findet Rosa. Denn durch die Liebe hat sie ihre allerbeste Freundin verloren, die nur noch Augen für den Typ hat, mit dem sie zusammen ist. Nun dann muss sie sich plötzlich selber mit Gefühlen rumschlagen, die sie nicht haben will und nicht einordnen kann. Von ANDREA WANNER

Mitten in dieses ganze Durcheinander kommt Kim neu in die Klasse. Rosa ist fasziniert. Und irritiert. Und das geht nicht nur ihr so, sondern auch ihren Mitschülerinnen und Mitschülern. Kim ist divers. Klar, alle haben davon gehört, dass es neben Jungs und Mädchen auch Menschen gibt, die in keine dieser Kategorien passen. Aber was bedeutet das nun tatsächlich? Es ist verwirrend, vor allem wenn man 13 ist und das Leben zurzeit sowieso ziemlich kompliziert.

Denn was noch dazukommt: Rosas Vater, von dem sie nichts weiß und den sie nicht kennt, hat sich gemeldet. Und er hat Rosa einen Garten geschenkt. Dass sie dieses Fleckchen Erde ausgerechnet gemeinsam mit Kim erkundet, erweist sich als glücklicher Zufall. Es werden Pläne geschmiedet, Gemüse soll angebaut werden. Und die gemeinsame Arbeit macht die Sache nicht einfacher.

Entsteht da ein kleines Paradies, das Rosa und Kim miteinander teilen? Ohne Vorurteile, wo Vielfalt unhinterfragt sein darf? Und wie ist es mit dem Funktionieren dieser akzeptierten Diversität außerhalb des Gartens? Antje Herden trifft genau den richtigen Ton, um Zweifel und Vorurteile, Klischees und Halbwahrheiten zu hinterfragen. Sie lässt Rosa und Kim Raum, einander kennenzulernen und konfrontiert sie dann erneut mit der Realität, die sich als komplexer und vielschichtiger herausstellt, als Rosa sich das vorstellt. Wie ist es denn mit ihren eigenen Problemen, ihrer Angst vor Nähe und dem Vermeiden von Kontakt, mit ihren als Selbstgespräch hingemurmelten Gedichten und ihrer Unsicherheit?

Wunderbar gewählt ist der Titel, in dem der Koriander – übrigens ein heimisches Gewächs – eine große Rolle spielt. Für die einen schmeckt er würzig-frisch, für die anderen seifig (was an einem Gen liegt). Rosa hat das Aroma nach ihrem ersten Kuss von Kim auf den Lippen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Antje Herden: Korianderkuss

München: Tulipan 2024

176 Seiten, 16 Euro

Jugendbuch ab 12 Jahren