Kinderbuch | Julia Kahrs: Sturm überm Winkelhaus

Ein windschiefes altes Haus, das ewig leer stand und in das keiner einziehen wollte, wird das neue Zuhause von Sam, ihren beiden älteren Brüdern Gabriel und Fleming und ihrer Mutter. Gørja ist auf den ersten Blick eine ganz normale kleine Stadt, auf den zweiten Blick gibt es dort jede Menge Geheimnisse und ungelöste Rätsel. Das wäre eine superspannende Sache, gäbe es da nicht einen schrecklichen Verdacht. Von ANDREA WANNER

Das Entsetzen schleicht sich ganz langsam ins Buch. Merkwürdig ist die Familie Brattbakk auf jeden Fall. Der Vater litt an Schlaflosigkeit, nur um eines Tages einzuschlafen und nie mehr aufzuwachen. Fleming fehlt ein Arm, den er bei einem Unfall verloren hat. Die Mutter liebt Schnecken über alles und kennt eine Unzahl von Zubereitungsmöglichkeiten, überhaupt gehört Kochen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen und die Sorge, dass Sam für ihr Alter zu klein und dünn ist, wird zu einer wahren Besessenheit. Überhaupt ist sie ein Kontrollfreak, die den drei Kindern nur wenig Freiräume lässt.

Die elfjährige Sam, die es längst gewöhnt ist mit ihrem Hinken – ebenfalls bedingt durch den Unfall – und den merkwürdigen Klamotten immer aufzufallen, findet in Karla, die in der Schule in Gørja gemobbt wird, eine ungewöhnliche Freundin. Überhaupt ist vieles seltsam. Sam sucht aufmerksam nach Hinweisen und kommt zu einer erschreckenden Erkenntnis, die so verstörend ist, dass sie sie zunächst für sich behält.

Über Gørja braut sich ein Sturm zusammen: Der dritte in der Geschichte der Stadt, bei dem jedes Mal Kinder verschwunden sind. Kein Wunder also, dass die Stimmung bei allen angespannt ist. Und dann verschwindet Truls, Sams Klassenkamerad, ausgerechnet nach Sams Geburtstagsparty. Die Suche nach ihm bleibt erfolglos und die Sorge steigt. Was ist los in dieser Stadt?

Das ist wahrlich kein Buch für Kinder mit schwachen Nerven. Die Mystery Story versteckt so viele kleine beunruhigende Details, dass man den Boden unter den Füßen zu verlieren glaubt. Wem kann Sam noch trauen? Wo findet sie Unterstützung und Hilfe? Tatsächlich wächst sie aufgrund der beängstigenden Vorgänge über sich hinaus und zeigt jede Menge Mut.

Aber ob das am Ende reichen wird? Hochspannung bis zum Ende dieses Kinderbuchs ist garantiert.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Julia Kahrs: Sturm überm Winkelhaus

(Familien Brattbakk, 2022). Deutsch von Meike Blatzheim

Vignetten von Kristina Kister

Hamburg: Oetinger 2024

288 Seiten 16 Euro

Kinderbuch ab 11 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander