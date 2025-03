Sachbuch | Licht aus – Himmel an!

Ein Buch mit einem ganz besonderen Aufhänger: in den Urlauben, die wir normalerweise machen, bleiben Blicke aufs weite Meer, von hohen Bergen, attraktive Stadtansichten oder wunderbare Cafés oder Restaurants in Erinnerung. Hier ist es ganz anders: gigantische Perspektiven am Himmel, unendlich viele Polarlichter, Sterne und Sternschnuppen, das sind sicher ganz seltene und ausgefallene Urlaubsmomente – findet BARBARA WEGMANN

Das leuchtet natürlich schnell ein: bei einem Urlaub irgendwo im Ruhrgebiet, in Großstädten oder deren Nähe, da werden wir großartige Sternenhimmel sicher nicht erleben, viel zu dunstig oft der Himmel, wie zu hell die Umgebung, zu störend das Restlicht abends und nachts von Städten und Ballungsräumen.

Aber: es gibt, und dieses Buch führt durch ganz Europa, Orte, an denen der Blick gen Himmel ohne Hindernisse direkt ins Weltall geht, klare Blicke auf Himmelskörper offenbart und sie mit Sicherheit das Atmen für Momente vergessen lässt. Und siehe da: weil eben das so spannend ist, entwickelt sich ein neuer Touristikzweig: der Astrotourismus. »Es gibt nun ausgewiesene Sternenparks, die professionelle Teleskope zur Verfügung stellen, oder die Dark Sky Association, die sich dem Problem der Lichtverschmutzung durch Großstädte widmet, indem sie lichtarme Orte aussucht und unter Schutz stellt, damit der nächste Blick gen Himmel auch für die Zukunft hier ungestört bleibt.«

Konkret: nehmen wir Westeuropa, wo es viele Nationalparks gibt und die Berge, wie es hier beschrieben wird, auch immer höher werden. Gute Voraussetzungen und »hervorragend für staunende Blicke gen Himmel.« Ein Beispiel ist der Mayo Dark Sky Park in Irland, 2016 bereits eben für spektakuläre Himmelsblicke mit einem Preis ausgezeichnet. »Es ist eine Würdigung der besten Plätze weltweit, um Sterne zu beobachten.«

Natürlich besteht der Urlaub nicht nur aus der Sternennacht, also gibt es gut anwendbare Infos zu Umgebung, Highlights und Ausflügen. Ehe es zwei Seiten weiter zum nächsten Sternenort geht. Und begleitet werden die Texte von spektakulären Fotos. Ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Reise?

Die Idee des Buches ist eine sehr attraktive, denn eines ist auch klar: da wo nachts größtmögliche Dunkelheit herrscht, da bietet einem tagsüber das Land attraktive Landschaften, nicht überlaufen, kein Massentourismus. Ist man nachts mit den Sternen alleine, so ist es tagsüber in Irland die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, die in den Bann zieht. »Spezialisierte Guides zeigen den Gästen die Folklore der Sterne, den Zusammenhang zwischen dem Licht und der menschlichen Gesundheit, den Einfluss der Sterne auf die Umwelt und auch die nächtlichen Wildtiere, wie die heimischen Fledermäuse.«

Ein weiteres Beispiel ist der französische Nationalpark Mercantour und auf 2700 Metern Höhe finden sich natürlich ›fantastische Standorte‹, »um die nächtliche Milchstraße zu bestaunen.« Die unterschiedlichsten Touristen, Wanderer, Naturbegeisterte oder eben ›leidenschaftliche Astrofans‹ treffen sich auf Berg- und Schutzhütten. Und bei nächtlicher Himmelsbetrachtung, dem nicht enden wollenden Blick in unfassbare Sternenwelten und unzählige Himmelskörper, da hält man inne, es gibt Vieles, das jetzt unwichtig wird …

Im Nationalpark gibt es einen Animateur für Astronomie. »Auf einfachen, aber beeindruckenden Touren führt er durch die Nacht und vermittelt sein Wissen über die Natur und das Himmelszelt. Dabei erzählt er unterhaltsame Anekdoten.« Bis zu 3500 Sterne kann man hier bei guten Bedingungen bestaunen. Unglaublich!

Es ist die schöne Mischung, die das Buch attraktiv macht: Die Reise quer durch Europa, Ungarn, Spanien, Portugal, Deutschland, die Niederlande, England, Norwegen oder Dänemark – überall gibt es ihn, den atemberaubenden Blick in den nächtlichen Himmel. In kleinen Textbausteinen wird das Thema beleuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes, und rundum mit Tipps und Hinweisen ausstaffiert. Ein wunderbares Buch zwischen Faszination und Inspiration.

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Licht aus – Himmel an!

Europas beste Reiseziele zum Sternenschauen

München: Kunth Verlag 2024

288 Seiten, 27,95 Euro

