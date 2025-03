Für seinen Job scheint er prädestiniert: Afri Ameisis ist Detektiv, spezialisiert darauf, den Gürteltieren ihre verlorene Gürtel zurückzubringen. Damit hat er sich einen gewissen Ruf erworben, allerdings fühlt er sich zu Höherem berufen und ist bereit seine lange Ameisenbärschnauze auch in andere Fälle zu stecken. Und genau so ein Fall bietet sich ihm eines Tages. Von ANDREA WANNER

Was ihn da erwartet, scheint allerdings ein paar Schuhnummern zu groß. Vor der Tür seines Büros im 47. Stock – der Aufzug ist defekt – taucht eine verzweifelte Nashorndame und bittet ihn um seine Hilfe. Naomi, die 9jährige Tochter der schwerreichen Nasonis, wurde entführt. Das Merkwürdigste an der Sache: Keiner der reichen Bewohner aus dem Ersten Ring würde sich jemals an einen Detektiv wie Ameisis aus dem Dritten Ring wenden. Arm und Reich leben in streng getrennten Welten und die Chancen eines sozialen Aufstiegs sind äußerst gering. Aber Ameisis wittert seine Chance. Vielleicht kann er doch noch Kommissar werden, ein Beruf, zu dem er eigentlich keinen Zugang hat. Aber wenn er den Nasonis ihre Tochter wiederbringt, könnte alles für ihn und seine Familie anders werden, besser. Das Geld lockt, die Möglichkeiten, die sich vielleicht auftun auch – und Afri Ameisis hat einen Fall.

Matthias Kröner hat sich einen actionreichen Tierkrimi ausgedacht, der voller Überraschungen steckt. Witzig werden die Akteure geschildert; Begegnungen zwischen Ameisenbären, Nashörnern, Lemuren , Faultieren, Paradiesvögeln, Chamäleons und Giraffen geschildert. Es menschelt in dieser Welt der Tiere, die einen halten sich für besser als die anderen, für klüger und deshalb auch vollkommen im Recht, was ihre Privilegien angeht. Ameisis bewegt sich in einer Umgebung, die für ihn neu und ungewohnt ist. Und irgendwie verliert ein bisschen den kritischen Blick. Seine Frau Alina ist sehr viel skeptischer, was seinen neuen Auftrag anbelangt. Sie spürt, dass es irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht. Und sie täuscht sich nicht.

Eine kluge Fabel, die schnell weit über den einen Fall hinausreicht und die Aufmerksamkeit junger Leserinnen und Leser auf viel grundlegendere Fragen lenkt. Ameisis ist ein integrer, sympathischer Kerl, den Lena Winkel auf ihren Illustrationen in seinem chaotischen und heruntergekommenen Büro zum Leben erweckt. Gesellschaftskritik wunderbar verpackt: ein wirkliches Lesevergnügen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Matthias Kröner: Detektiv Ameisis

Ein fast unlösbarer Fall

Mit Illustrationen von Lena Winkel

Weinheim: Beltz und Gelberg 2025

224 Seiten, 15 Euro

Kinderbuch ab 10 Jahren

