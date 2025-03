Jeden Abend erzählt Herr Elch seiner Frau und den Kindern in gemütlicher Runde vor dem offenen Kamin Geschichten Aber irgendwann will ihm keine mehr einfallen. ANDREA WANNER findet seinen Ausweg perfekt.

Klar, irgendwann braucht man Inspiration, wenn man mit seiner Familie mitten im Wald lebt. Vorlesen wäre eine Lösung. Aber Frau Bär, die nebenan wohnt, besitzt kein Märchenbuch. Ebenso wenig all die anderen Dorfbewohner. Hasen, Maulwurf, Wildschweine, Biber: Keiner hat eines. Und jetzt? Am nächsten Tag fährt er Elch in die Stadt und geht in eine Bibliothek. Die sympathische und versierte Bibliothekarin, eine bebrillte Gans, hat jede Menge Vorschläge für ihn. Total zufrieden fährt er mit einem Stapel Bücher nach Hause und liest abends »Rotkäppchen« vor. Zu seiner eigenen Familie gesellen sich auch noch ein paar Nachbarn dazu. Und als er am nächsten Abend zu »Der gestiefelte Kater« greift, sind es schon einige mehr und am übernächsten Tag bei »Aschenputtel« platzt das kleine Wohnzimmer bereits aus allen Nähten. So kann es nicht weitergehen, ist dem Elch klar und er hat die nächste perfekte Idee: den Bücherbus.

Was für eine zauberhafte Geschichte vom Lesen und Zuhören, vom Lesenlernen und von Literatur, vom Zauber der Bücher und der Begeisterung dafür. Schon der erste Blick auf das rollende Bücherparadies überzeugt: da will ich auch rein und stöbern, das passende Buch für mich finden. Und die tierischen Akteure – Elch, Schaf, Dachs, Frischlinge – kommen einem sofort bekannt vor. Kein Wunder, keine andere als Inga Moore hat sie sich ausgedacht. Von ihr stammen die unvergesslichen Illustrationen der Klassiker »Der Wind in den Weiden« und »Der geheime Garten«, unvergleichliche Interpretationen der Geschichten mit Figuren, die man nicht vergisst.

So wie Herrn Elch und seine geniale Idee mit dem Bücherbus, wo die Regale voller Abenteuer stehen: eine Hommage ans Lesen und Vorlesen, von Inga Moore allen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren »auf der ganzen Welt« gewidmet. Und wenn sich am Ende der Geschichte eine mittelgroße Runde bei Familie Elch versammelt, um bei einem prasselnden Feuer und einer Tasse heißem Tee, dem Vorleser Herrn Elch zu lauschen, weiß man, wo man jetzt auch gerne säße.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Inga Moore: Herr Elch und sein Bücherbus

(Moose’s Book Bus, 2021). Aus dem Englischen von Michael Stehle

Stuttgart: Urachhaus 2025

48 Seiten, 20 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe