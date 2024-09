Bäume machen zunehmend von sich reden, ihre Bedeutung für unser Klima leugnet mittlerweile wohl niemand mehr; aber auch ihre Auswirkungen auf unser Wohlbefinden wissen immer mehr Menschen zu schätzen. Umso wichtiger, auch schon den Kleinsten die »Magie der Bäume« zu vermitteln, findet BARBARA WEGMANN.

Und das auch noch mit einem so ausgesprochen hübschen Buch. Schmal ist es, dafür reckt es sich etwas in die Länge, damit die Bäume auch (fast) hineinpassen. Einen bunten Wald treffen wir in dem 96 Seiten starken Buch: ›Auf Wiese und im Wald‹, ›In der Stadt und im Garten‹, ›Im Süden‹ und ›In den Bergen‹, so die Kategorien.

»Bäume sehen so aus, als wären sie immer entspannt und sowieso unerschütterlich. Aber jeder Baum ist anders! Es gibt gesellige Bäume und Einzelgänger, zurückhaltende und aufbrausende Charaktere. Bäume kommunizieren miteinander, indem sie sich Duftbotschaften mit ihren Blättern oder Wurzeln schicken.«

Ein kurzes Briefing muss natürlich sein, ehe die auserwählten Kandidaten vorgestellt werden: Wie wächst ein Baum, wovon ernährt er sich, welchen Wert hat er für unsere Luft, wie pflanzt er sich fort? »Aber Bäume halten nicht viel von Regeln. Eigentlich bestimmt vor allem der Ort, an dem sie wachsen, wie sie leben.« Und da kann man bei einem Spaziergang viel lernen, vom Baum und seiner Umgebung.

Natürlich ist da die Eiche, die Buche, die Birke, Weide und Espe und Esche. Jene Baumarten, die uns wohl die geläufigsten sind. Aber mal ehrlich, wer weiß schon, dass die Trauerweide »wirklich kein Baum von Traurigkeit ist«, sie kommt ursprünglich aus China und ist dort ein Symbol für das Leben und die Wiedergeburt. Zudem verhalf sie zu der Herstellung eines ganz berühmten Medikaments: dem Aspirin, denn ihre Baumrinde enthält den Stoff Salicin, der »der Weide hilft, gut zu vernarben«.

So gibt es zu jedem der vorgestellten Bäume Wissenswertes, Hintergründe, Erstaunliches und Ausgefallenes, Familienzugehörigkeit, Größe und Alter natürlich als Fakten inbegriffen.

Besonders Allergiker kennen die Gemeine Hasel sehr gut, selbst mitten im Winter kann sie aufblühen. »Früher kaufte man ihre Blätter, um sich vor Krankheiten zu schützen. Außerdem pflanzte man Haselnusssträucher ums Haus, um böse Geister fernzuhalten.« Heute, so die spannende Recherche der Autorin, werden sie für Wünschelruten verwendet, weil sie auf wundersame Weise anzeigen, wo sich unter der Erde Wasser befindet.

Es ist genau das, was dieses Büchlein so charmant und spannend macht: die Geschichten, die Legenden, die Eigenarten und Besonderheiten der Bäume. So lernt man nicht nur wie die jeweiligen Arten aussehen, wie alt und hoch sie werden, sondern auch das Magische, das eigentlich jede Baumart mit sich bringt, so als hätten Menschen immer schon um die Bedeutung und Einzigartigkeit von Bäumen gewusst. Eine bunte Mischung der Recherche aus so ganz verschiedenen Bereichen, die das Herangehen an jedes Baum-Kapitel zu einem Vergnügen werden lässt.

Bis zu 500 Jahre alt kann die Zypresse werden, das ist schon ein ganz schönes Alter – über mehrere Menschen-Generationen hinweg. »In Italien werden aus Zypressenholz Cembalos gebaut – und die Särge der Päpste.« Das alles sind Informationen, die man ganz sicher nicht mehr vergisst.

Sehr farbig und detailgenau, in großen und kleinen Einzelbildern illustriert Léa Maupetit die hübschen Porträts und umrahmt farbig und erfrischend bunt die Baumgeschichten von Emmanuelle Kecir-Lepetit. Eine richtig schöne und gelungene Zusammenarbeit der beiden Pariserinnen. Und, ganz nebenbei: geeignet für jedes Alter!

Mein Favorit, ich gebe zu, die Auswahl fällt schwer, ist der Ginkgo Baum. »Vor 300 Millionen Jahren wurde in Asien der erste Ginkgo geboren – noch vor allen anderen Samenpflanzen. Der Ginkgo ist resistent gegen Parasiten und Krankheiten, auch Luftverschmutzung macht ihm nichts aus. Er ist die einzige Pflanze, die den Atombombenabwurf in Hiroshima 1945 überlebte.« Damit sollte er geradezu zu einem mahnenden Friedensbaum werden.

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Emmanuelle Kecir-Lepetit: Magie der Bäume

Illustriert von Léa Maupetit

Graz/Wien/Berlin: Leykam 2024

96 Seiten, 19 Euro

Kindersachbuch ab 4 Jahren