Jaron feiert seinen dritten Geburtstag. Von seiner großen Schwester Mara wünscht er sich etwas ganz Besonderes: Sie soll ihm aus ihrem Tagebuch vorlesen. In dem hat sie die Zeit festgehalten, bevor Jaron auf die Welt kam. Eine wunderschöne Liebeserklärung an den kleinen Bruder, findet ANDREA WANNER.

Das Tagebuch der großen Schwester beginnt mit den Sätzen: »Lieber Jaron, wir warten auf dich. Wann kommst du endlich?«, in denen Vorfreude und Ungeduld zu spüren sind. Das »wir« sind nicht nur Mara und ihre Eltern, auf der Szene am Meer sieht man Mara auf Steinen stehen in Begleitung von Rocky, ihrem Hund, und Rosina, ihrer Katze. Beide scheinen die Unruhe zu spüren, die anstehende, große Veränderung. Ganz selbstverständlich bezieht das Mädchen die Tiere in ihre liebevollen Vorbereitungen mit ein, bastelt ein Mobile aus einem Stock, den Rock ihr bringt, bürstet das Schaf Wasabi und strickt mit der Wolle, die die Schäferin ihr schenkt, eine Patchworkdecke für den neuen Erdenbürger, mal Blumen und den Schattenriss von Rosina an die Wand im Spielzimmer, damit alles schön ist, wenn der Kleine kommt.

Zärtlich und voller Dankbarkeit nimmt Mara die Welt um sich herum wahr, in der sich alles um das große Ereignis der Geburt des Brüderchens zu drehen scheint. Und der spürt beim Vorlesen, wie sehnlich er erwartet wurde, freut sich daran, denn was gibt es Schöneres als sich erwünscht und geliebt zu wissen.

In ihrem unverkennbaren Stil hat Sonja Danowski diese Stimmung eingefangen. Sanfte Farben zeigen Szenen, über denen eine freundlich verklärende, dünne Nebenschicht zu schweben scheint. Naturnah und dabei doch gestalterisch frei begleitet sie das Mädchen durch die Wartezeit. Wenn Mara mit ihrem Freund Matti am Vortag von Jarons Ankunft Apfelkuchen backt, dann rührt Matti am Küchentisch sitzend in der großen Rührschüssel, Zucker und Mehl stehen daneben. Und Mara sitzt an seiner Seite und schält konzentriert rotbackige Äpfel. Behaglich und friedvoll sieht das aus – und natürlich wird es ein total leckerer Kuchen.

Fast schon archaisch muten die Bilder an, wo der Vater mit Wagen und davorgespanntem Pferd den Apfelbaum holt, den sie für Jaron pflanzen, acht Schritte neben Maras Baum oder wo er mit dem Ruderboot seine Frau und seinen neugeborenen Sohn nach Hause bringt.

Die beiden eng aneinandergekuschelten Geschwister sind der letzte Eindruck, den man aus dieser poetischen Geschichte mitnimmt.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Sonja Danowski: Die Tage, bevor Jaron kam

Münster: Bohem Press 2023

48 Seiten, 24 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren