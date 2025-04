Für die ›Frankfurter Allgemeine Zeitung‹ scheint es ein wichtiges Kriterium für gute Literatur zu sein, dass ein Buch in Deutschland erschienen ist. Anders ist es kaum zu erklären, wenn man dort über die Preisträgerin des Astrid Lindgren Gedächtnispreis lesen muss: »Noch ist kein einziges ihrer Bücher ins Deutsche übersetzt worden, aber den mit 460.000 Euro dotierten Kinder- und Jugendbuchpreis hat die französische Schriftstellerin Marion Brunet jetzt schon erhalten.« Dabei ist die ›Internationale Kinder- und Jugendbuchmesse‹ in Bologna grade für ihre Weltoffenheit bekannt, so viel ist zu entdecken, was in anderen Ländern erscheint, für sie wichtig ist. Auch dieses Jahr sind SUSANNE MARSCHALL und GEORG PATZER über die wichtigste Kinderbuchmesse der Welt gegangen.

»So!«, sagt Boris vehement. »Bisher habe ich mich noch zurückgehalten, aber jetzt ist die Schonzeit vorbei!!« Seine kleine Schwester ist begeistert, endlich kommt eine wahre Gruselgeschichte, nach den zehn, die nur zum Lachen waren: Etwa von einem verlassenen Park in der Dämmerung, durch den ein Mädchen allein gehen muss, und dann bewegen sich die steinernen Figuren; von der Frau ohne Kopf; von der menschenfressenden Monsterechse. Celeste macht nur Unsinn, findet überhaupt nichts gruselig. Findet die Geschichte mit dem Gespenst auf der Hängebrücke über der Schlucht langweilig, Kröten »so süß«, bei der Prinzessin will sie wissen, welche Farbe das Kleid hat und welche Farbe die fleischfressende Pflanze. Gruselig ist es vor allem für Boris, weil sie mit nichts zufrieden ist.

Das Buch ›Gutenachtgeschichten für Celeste‹ (›Hanser Verlag‹) erzählt gleich zwei Geschichten auf einmal: Auf der rechten Seite erzählt der Comic-Künstler Ole Könnecke, wie Boris versucht, Celeste zum Gruseln zu bringen, auf der linken Seite sieht man in seiner typischen akribisch-fantastischen, malerischen Art, wie Nikolaus Heidelbach Boris‘ Geschichten andeutet: Da greift eine hässliche Krallenhand schon nach dem Mädchen auf der Hängebrücke, weit sperrt die rosa Pflanze ihr Blütenmaul auf und schnappt nach der Prinzessin, grünlich glotzt das Wassermonster auf das Mädchen, das über ihm schwimmt: Gleich, gleich wird er sie sich schnappen. Aber dann unterbricht Celeste auf der rechten Seite immer: »Ich habe Durst. Bringst du mir ein Glas Wasser?« So wird das natürlich nichts mit dem Gruseln.

Gleich an zwei Ständen saßen Könnecke und Heidelbach auf der Internationalen Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna und signierten fleißig, denn neben der deutschen gibt es auch eine italienische Ausgabe, und offensichtlich ist sie auch in Italien beliebt: ›Niente draghi per Celeste‹ heißt sie (›Beisler Editore‹). Vielleicht liegt es auch daran, dass das Buch einen der begehrten Preise der Buchmesse gewonnen hat, ›Celeste‹ wurde mit dem Bologna Ragazzi Award in der Kategorie »Comics, Early Readers« ausgezeichnet, den renommierten Premio Strega hat das Buch auch schon gewonnen.

Ein riesengroßes Lob bei 1500 Ausstellern aus über 100 Ländern. Letztendlich kommt es aber wirklich nicht darauf an, aus welchem Land die Bücher sind. So chauvinistisch wie die ›FAZ‹ sind wir nicht. Für uns ist es im Gegenteil grade ein Highlight, auch mal andere Bücher zu sehen, andere Bildsprachen zu entdecken oder wiederzuentdecken, andere Künstler als die deutschen. Ich sage nur: Tellerrand! (Tellerrand quasi Hilfsausdruck) Jenseits davon liegen‹ Orecchio acerbo‹ aus Italien, ›Some Books‹ aus Korea, der schon am zweiten Tag ausverkauft war, die ›Cambridge School of Art‹ aus England, IBBY aus der ganzen Welt, Alessandra Roscoe aus Brasilien, Judy Kaufmann aus Chile, die eine Einführung in Walter Benjamin für Jugendliche geschrieben hat, Yun Kim aus Korea, ›Edizione Coraini‹ und, und, und.

Viel hat sich geändert: Katsumi Komagata, der grandiose japanische Illustrator und Künstler, der letztes Jahr gestorben ist, hinterlässt eine Lücke, die wir auch dieses Jahr wieder schmerzlich spürten. Dass Rachael Kim, die unermüdliche Führerin durch die koreanische Bücherflut, wieder da war, hat uns sehr gefreut. Die hatten wir letztes Jahr vermisst. Wie auch die amerikanische Dichterin Zaro Weil, die eigentlich auch zur Messe kommen wollte … Nächstes Jahr in Bologna, Zaro!

Anderes bleibt gleich: Wie der Gemeinschaftsstand der koreanischen Verlage, die dieses Jahr mehrere Autoren auf einem Podium präsentierten und ihre Arbeit vorstellen ließen (Rachael übersetzte). Hier gibt es immer wieder Entdeckungen – dieses Jahr eine Verlegerin und Autorin, Yun Kim mit der ›YunEdition‹, deren auf den ersten Blick eher unscheinbares Buch auflebte, wenn man eine Lampe unter die Seiten hielt: Plötzlich erschienen Gestalten auf den Bildern und auf jedem Bild auch eine Katze.

Oder der immer eng umlagerte Stand von ›Orecchio Acerbo‹ und ›Else Edizioni‹, bei dem wir letztes Jahr ein Buch von Robert Walser (›Non ho nulla‹) gekauft haben. Dieses Jahr war es etwas richtig Düsteres: ›Ho remato per un Lord‹ (›Ich habe für einen Lord gerudert‹) von Stig Dagerman, mit Illustrationen von Davide Reviati. Dagerman erzählt von der Härte des Lebens im und mit dem Meer, der Naturgewalt. Wie es die Menschen prägt und zeichnet, ihnen seinen Stempel aufdrückt, sie drückt und leiden lässt. Vor allem die Bilderwucht, mit der Wellen und Meer in schwarzen Hieben aus den Seiten brechen, wie das Boot und die Menschen in dunkelstem Schwarz gezeichnet sind, war unwiderstehlich.Ebenso die Bücher von Suzy Lee, von ihr gingen zwei in unseren Rucksack: ›L’ onda‹ (›Edizioni Corraini‹; als ›Welle‹ im ›360 Grad Verlag‹ erschienen) und ›River, il cane nero‹ (›Edizioni Corraini‹), bereits 2019 erschienen.

Mit einfachen Zeichnungen charakterisiert Lee sehr genau typische Bewegungen von Menschen, Hunden, Vögeln, dem Meer. In ›River, il cane nero‹ erzählt sie von einem schwarzen Hund, der aus einem Käfig gerettet wird, mit den Kindern spielt und am Ende des Buchs aus Trauer im Schnee stirbt – die Kinder mussten wieder nach Hause. ›L’ onda‹ illustriert die Geschichte von einem Mädchen, das am Strand mit dem Meer spielt. Scheinbar die Wellen dirigiert, ihnen die Zunge herausstreckt, dann aber doch von einer erfasst und durchgeschüttelt wird. Klitschnass und verdattert sitzt sie am Ufer und entdeckt plötzlich, dass das Meer ihr ganz viele wunderbare Geschenke gemacht hat: unzählige Muscheln und Seesterne. Fünf Möwen sind ihre Begleiter, die sich ebenso am Spiel freuen. Eine zarte, leichte, in Blau und Schwarz-weiß gezeichnete Sommergeschichte. Und eine traurige, melancholische Abschiedsgeschichte, die Lee nach eigenem Erleben geschrieben hat und ihre beiden Kinder ein wenig getröstet hat. Jeder, der einmal einen Hund verloren hat, wird das nachempfinden können.

Und dann natürlich der Stand der ›Cambridge School of Art‹: Hier stellen die Studenten der illustrativen Kunst ihre Abschlussarbeiten aus, vieles ist eher Mainstream, aber zwischendurch gibt es immer zwei oder drei Überraschungen. Ein Buch über Tai Chi hätten wir allerdings wirklich nicht erwartet. Die junge Ping-An Shih hat keine Anleitung zum Lernen geschrieben, sondern eher den Geist eingefangen: Tai Chi fördert den Gleichgewichtssinn (»enhances your sense of balance«), sie zeigt ein Kind, wie es laufen lernt, von den ersten wackligen Versuchen mit ständigem Hinfallen und immer wieder Aufstehen bis zum Stehen auf einem Bein. In einer anderen Folge, die die Bewegung »An« (Schieben) zeigt, sieht man geradezu, wie das Zentrum des Körpers die Bewegung führt, was schwierig ist, weil es eine unsichtbare Bewegung, eine innere Bewegung ist. Ihr Buch ›Teapot Mountain‹ erzählt die Reise von drei Teetassen, die auf einen Berg steigen, weil dort der beste Tee der Welt auf sie wartet. Aufwendig hat Shih eine aufklappbare Schicht auf die andere gelegt, die die Welt beim Steigen auf den Gipfel immer wieder verändert.

Ein wunderschönes Buch über einen rothaarigen Jungen, der genau weiß, dass sein grauer, spitzohriger Hund eigentlich ein Drache ist, dessen Flügel nur nicht gewachsen sind: ›Walter the Dragon‹. Das will natürlich niemand glauben, aber der Junge hat recht. Schön einfach mit Buntstift gezeichnet von Lauren Sharples. Wie immer hoffen wir, diese Bücher dann nächstes Jahr irgendwo als richtiges Buch zu sehen …

Noch eine von vielen zufälligen Entdeckungen, die wir gar nicht alle aufzählen können: Alessandra Roscoe mit ihrem Buch ›Saudade‹ von der brasilianischen ›Editura Biruta‹, eine geheimnisvolle Story um ein Haus, das sich nicht bewegen kann, aber sich nach dem Meer sehnt (»Saudade« heißt so etwas wie Sehnsucht, hat uns Roscoe erklärt): »Aqui estou presa mas sei que posso voor, sair da montanha e ir para a beira do mar«, heißt es am Anfang: »Ich sitze hier fest, aber ich weiß, dass ich vom Berg und ans Meer fliegen kann.« Und das macht es dann auch, und ein Schiff bringt es dann sogar über das Wasser in ein anderes Land. ›Saudade‹ ist das zweite Buch der Trilogie ›Unerforschte Ängste‹, mit der gerade diese Themen angegangen werden. Illustriert wurde es in Gouache und Feder von Odilon Moraes, der zwischen der horizontalen und vertikalen Ausrichtung des Buchs spielt und so die wechselnden Standpunkte und Perspektiven widerspiegelt.Es gab witzige Tierbücher (›Chut, ca pousse‹ von Juli Litkei oder ›et perfekte insekt‹ von Karen Filskov, wo die Insekten aus Buchstaben zusammengesetzt waren) und großartig illustrierte Pflanzenbücher, die man gern allesamt hätte kaufen mögen. Es gab eine schöne kleine Ausstellung über Jella Lepman, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg die ›Internationale Jugendbibliothek‹ gegründet hat. Am 29. Oktober 1945 kam die jüdische Emigrantin als Mitglied der amerikanischen Besatzer von London nach Frankfurt, als »Berater für die kulturellen und erzieherischen Belange der Frauen und Kinder in der amerikanischen Besatzungszone«. Sie sollte bei der re-education helfen und begann mit einer Ausstellung der besten Kinder- und Jugendbücher verschiedener Nationen. In Briefen bat sie Freunde und Kollegen um Bücherspenden und bekam sie auch. 1969 schrieb sie ihren Bericht ›A Bridge of Children’s Books‹, der erst 2020 auf Deutsch erschien: ›Die Kinderbuchbrücke‹.

Solche Bücher, solche Autoren, solche Menschen entdeckt man beim Herumstreunen auf der Messe. Drei Tage lang die Blicke schweifen, sich von einem besonderen Umschlagbild anziehen lässt, alte Bekannte begrüßt, die von ihren Entdeckungen erzählen, neue kennenlernt, die ihre Projekte präsentieren, zum Nachdenken anregen, zum Fühlen und Staunen.

Hier ein großer Stand, umlagert von vielen Menschen, dort ein winziger aus Brasilien, auf dem die Autorin geduldig mit uns alle Sprachprobleme umschifft und erklärt und zeigt. Es sind solche Kontakte in alle Welt, die die Messe jedes Jahr zum Highlight des Jahres machen. (Natürlich wollen wir dann jedes Jahr auch einen Verlag gründen, um solche begeisternden Bücher in Deutschland zu veröffentlichen …)

| SUSANNE MARSCHALL

| GEORG PATZER

Titelangaben (Auswahl)

N. Heidelbach, O. Könnecke: Gutenachtgeschichten für Celeste

München: Hanser 2024

32 Seiten, 18 Euro

Suzy Lee: Welle – Das Midibuch

Leimen: 360 Grad Verlag 2023

44 Seiten, 10 Euro

JuLi Litkei: Da wächst doch was!

(Chut, ca pousse, 2024) übersetzt von Ursula Bachhausen

Hildesheim: Gerstenberg 2024

56 Seiten, 20 Euro

