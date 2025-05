Manchmal findet man etwas, das sehr ungewöhnlich ist, das seltsam ist und einen fasziniert. So ergeht es in diesem sehr stimmungsvollen Bilderbuch einem Maulwurf, genauer gesagt dem Maulwurf Emil. Was Maulwurf Emil da findet, dazu BARBARA WEGMANN.

»Die ganze Woche lang hatte Maulwurf Emil hart gearbeitet. Er hatte Gänge gegraben und Maulwurfshügel produziert.« Klar, dass man sich danach etwas ausruhen will, aber wie soll man sich ausruhen, wenn etwas offenbar Schweres einem geradezu aufs Dach fällt? Natürlich muss man da nachsehen: Emil buddelt schnell noch einen Gang, schaut dann an der Erdoberfläche um sich und entdeckt ein Buch, was für eine Überraschung! Er vertieft sich so sehr in das Buch, dass er darüber alles vergisst, er schläft nicht und er isst nicht und das Schlimmste: »Er vergaß sogar seine Freunde«. Aber die vergessen ihn natürlich nicht. Ameise Minnie, Tausendfüßler Tom und Kartoffelkäfer Karl sind sich einig: »Wir müssen zu ihm gehen und nachschauen, was da los ist.«

Helena Kraljič ist ein Allround-Talent. Ursprünglich Ökonomin, ist sie seit Langem als Jugendbuchautorin tätig, war aber auch Wirtschaftsprüferin, Buchhalterin, Immobilienmaklerin und Radiomoderatorin. Ihre Bücher, viele mit Preisen versehen, wurden in vielen Ländern veröffentlicht, einige in Theaterstücken verarbeitet oder als Zeichentrickfilme gesendet. Kein Wunder: Eine Geschichte wie über den Maulwurf Emil, die so viel Herz hat, so viel Liebenswürdigkeit ausdrückt und in der Freundschaft alles bedeutet, liest man eben auch gerne!

Zusätzlich ist die Geschichte eingebettet in überaus reizvollen Illustrationen, und da ergänzen sich Autorin und Illustratorin Rebecca Harry aufs Feinste. Anrührend drücken sich Erschrecken und Sorge um Maulwurf Emil in den kleinen Gesichtchen der Freunde aus, ihre unerschütterliche Hilfsbereitschaft und Anteilnahme. Und letztlich Emil selbst, mit seiner dicken Brille auf der Nase, bekanntlich können Maulwürde ja nicht gut sehen. Meist ganzseitige Bilder tunken die Geschichte in warme und anziehende Farben, sind für kleine Leser absolut überschaubar und übersichtlich.

»Wir haben dich vermisst«, sagen die Freunde, die auch Rhabarberkuchen mitgebracht haben. Dann entdecken sie das Geheimnis: das Buch, das Emil gefunden hat! »Oh, ich glaube, das ist das Buch, das die Menschen gesucht haben.« sagte Tausendfüßler Tom. »Die sind die ganze Woche bei uns herumgelaufen.« Für die Freunde ist klar: Emil muss das Buch zurückgeben. Wie er sich entscheidet, und was aus seiner Entscheidung resultiert, ist eine sehr charmante Geschichte.

Titelangaben

Helena Kraljič: Maulwurf Emil findet ein Buch

(Originalausgabe 2024 auf Slowenisch)

Aus dem Slowenischen von Anke Wellner-Kempf

Mit Illustrationen von Rebecca Harry

Rheinbreitbach: Ullmann Verlag 2025

32 Seiten, 12,90 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

