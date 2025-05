Kinderbuch | Martin Baltscheit: Rolf und Rose

Rolf, die junge taffe Assel aus Unterbach, und Rose, der zarte Schmetterling von der Oberwiese, haben etwas gemeinsam: Für beide ist der Tag ein besonderer. Sie müssen beweisen, dass sie erwachsen sind und Verantwortung übernehmen können. Und dann begegnen sich die beiden, die eigentlich von Natur aus Feinde sind. Von ANDREA WANNER

Es kann nicht gut gehen. Die Käfer, Asseln und Würmer aus dem unterirdischen, dunklen Unterbach hassen die Welt der Farben und des Lichts, das für sie das Ende bedeutet. Am meisten verabscheuen sie die stinkenden Schmetterlinge, die sie nur mit Brillen und Nasenklammern und für ganz kurze Zeit ertragen. Und die leuchtend bunten Falter, die sich an der Sonne freuen, denken nicht viel besser über ihre Nachbarn. Vor allem Königin Beatrice, Roses Mutter, die tatsächlich einmal in der Unterwelt war, weiß um die Gefahren dort. Ein bisschen klingt das nach einer sehr traurigen Liebesgeschichte, was sie da andeutet…

Und dann ist sie da, die Nacht der Bewährung, wo Rolf etwas aus der Oberwiese stehlen will, was ausgerechnet von Rose in dieser Nacht bewacht werden muss. Sie begegnen sich – und sind total voneinander fasziniert. Zumal Rolf ein kleines buntes Mal hat, das an die Schmetterlinge erinnert und Rose eine dunkle Tätowierung, die aussieht wie aus Unterbach. Aber natürlich steht das Zusammentreffen unter keinem guten Stern, es gibt zahlreiche Missverständnisse und eine weichenstellende Entscheidung, die wohl das Ende dieser beginnenden Freundschaft bedeutet – und vielleicht einen Krieg zwischen den beiden Welten

Für diesen turbulenten Kinderbuchcomic haben sich Martin Baltscheit und Max Fiedler zusammengetan. Baltscheits origineller Text, teils erzählend, teils in den Sprechblasen zu finden, und Fiedlers rasanten Illustrationen vermischen sich, keines könnte ohne das andere sein und führen durch einen ganzen Kosmos. Schon auf der ersten Doppelseite, auf der man Rolf begegnet, wie er sich aufmacht, seine Aufgabe in Empfang zu nehmen, steckt so voller witziger Details, dass man gar nicht weiterblättern mag. Die Unterwelt präsentiert sich hier als mehrstöckige Stadtlandschaft, wo es Bushaltestellen, Imbissbuden, Käfer auf Lastenbikes und Motorrädern, Regenwürmer mit Rädern und so vieles mehr gibt und wo nur die oben ins Bild ragenden Wurzelausläufer daran erinnern, dass wir uns unter der Erde befinden. Wow!

Und im Kontrast zu diesem Reich der Dunkelheit steht die schillernde, filigrane Pracht der Schmetterlinge, zauberhaft pastellig und flirrend.

Kleine gereimte Texte auf dunklem Grund setzen kapitelähnliche Zäsuren, das Märchen spitzt sich zu – und lässt uns mit viel Vorfreude auf den nächsten Band zurück!

Und wer jetzt noch mehr Lust auf Comics hat, der sei an den ›Gratis Comic Tag‹ am 10. Mai 2025 erinnert, an dem sich 1.247(!!) Büchereien, Bibliotheken, Buch- und Comic-Handlungen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz beteiligen. Eine kunterbunte Bandbreite der Comic-Welt wartet an diesem 2. Mai-Sonnabend wieder auf zig Tausende kleine und große Comic-Fans. Ob Wissens-Comics, Helden-Abenteuer, Coming of Age, frankobelgische Klassiker … auch 2025 präsentiert der ›Gratis Comic Tag‹ wieder die bunte Vielfalt der Comic-Welt. Die Verlage Carlsen, Cross Cult, Edition Helden, Egmont, Kibitz, Loewe Verlag, Panini, Reprodukt, Splitter und Ueberreuter Verlag steuern 22 verschiedene »Kids & Teens« – Comics bei, die dann kostenfrei an junge und jung gebliebene Comic-Fans ausgegeben werden. Alle Hefte sind hier https://gratiscomictag.de/comics/ zu finden.

ANDREA WANNER

Titelangaben

Martin Baltscheit: Rolf und Rose

Band 1: Der Dieb der Farben

Mit Illustrationen von Max Fiedler

Weinheim: Beltz & Gelberg 2025

62 Seiten, 16 Euro

Kindercomic ab 7 Jahren

