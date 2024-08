Mit den genialen Arztspielen von Fuchs und Ferkel ›Torte auf Rezept‹ wurden Bjørn F. Rørvik und Claudia Weikert für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Und jetzt gehen die Abenteuer weiter, freut sich ANDREA WANNER.

Fuchs hat Post bekommen von seiner Tante an der Westküste. Und die berichtet mitsamt Skizze von einem genialen Apparat, der tutet, wenn man leere Flaschen hineinsteckt. Was für eine geniale Erfindung! – finden Fuchs und Ferkel. Und sie haben sofort eine Idee: So ein Gerät wäre eine tolle Sache. Allerdings nicht für leere Flaschen, sondern für volle.

Die beiden zeichnen, entwerfen, malen, nutzen Farbe, hirnen und erfinden jeweils eine geniale Maschine. Mit verschiedenen Flaschenfächern für gelbe Limonade und solche, in anderer Farbe, für Kuchen und Waffeln, Schokolade und Kaugummi: Super! Und klar soll es nicht bei dem Plan bleiben, sondern sie wollen ihre Erfindung auch umsetzen. Mit allerlei Schrott und Teilen aus der Werkstatt des Fuchses steht er schon bald da: ein himmelblauer Tutomat mit zwei Hockern im Inneren. Einer ist für Fuchs, einer für Ferkel, denn schließlich muss ja jemand für erfolgreich eingestellte Ware entweder tuten oder ein Liedchen pfeifen.

Gemeinsam schleppen Sie den Kasten an eine Stelle, wo sie sich Publikumsverkehr erhoffen und warten gespannt auf Kundschaft. Die Kuh ist die erste, die es mit einem Glas Apfelsaft versucht, und sich über das Tuten und die persönliche Anrede freut. Dann bleibt es trotz vieler Hinweisschilder auf die neue Einrichtung erst mal recht ruhig. Aber das ändert sich schon bald und die Hoffnung auf Süßes wächst.

Bjørn F. Rørviks Ideen waren mit dem ersten, überaus witzigen Band nicht ausgereizt. Erneut nimmt er seine jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mit in eine urkomische Episode, in der es rumpelt und scheppert, auch mal kurz Streit gibt und am Ende alle hochzufrieden sind. Es ist die wunderbare Logik, mit der die beiden Kumpels das Leben angehen und sich überlegen, wie sie es sich schön machen können. Mit leeren Flaschen garantiert nicht! Erneut begleiten die wundervollen Illustrationen von Claudia Weikert mit vielen Comicelementen und äußerst sympathischen Gestalten das Geschehen. Wetten, dass man beim nächsten Besuch im Supermarkt den Flaschenautomaten, dieses Wunderwerk der Technik, mit etwas anderen Augen betrachtet? Eine grandiose Fortsetzung, die natürlich auf weitere hoffen lässt!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Bjørn F. Rørvik: Fuchs & Ferkel. Der Tutomat

Mit Bildern von Claudia Weikert

Leipzig: Klett Kinderbuch 2024

48 Seiten, 16 Euro

Kinderbuch ab 5 Jahren

Reinschauen

| Leseprobe