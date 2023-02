Von Tante Tyra wurden die beiden Waisenbrüder Sem und Mo schwer enttäuscht. Statt ein echtes Zuhauses zu finden, mussten sie von morgens bis abends schuften. Kein Wunder, dass der Vorschlag einer Ratte interessant für sie klingt: Königin Indra möchte Mutter werden und der Ratz hat die Lösung: Er bringt ihr die beiden Jungs in ihr Königreich. Was sie dort erwartet, ist eine Überraschung der besonderen Art. ANDREA WANNER war bestens unterhalten.

Es klingt verlockend, was die Ratte ihnen verspricht: seidene Pyjamas, Spielzeug ohne Ende und Fasanenbraten. Aber Sem bleibt misstrauisch. Die Verantwortung für den jüngeren Bruder lastet schwer auf den schmächtigen Schultern des Elfjährigen. Aber dann ergibt sich eine Situation, wo die Flucht durch den von dem Nager gegrabenen Tunnel als der einzige Ausweg erscheint.

Das Misstrauen erweist sich als nicht unbegründet. Indra ist zwar eine Königin, die in einem Schloss herrscht. Aber sie ist auch ein Lindwurm und ihre Dienerinnen und Diener sind allesamt verzauberte Tiere, die ihre liebe Mühe damit haben, der ihnen zugedachte menschliche Rolle erwartungsgemäß zu übernehmen. Auf der anderen Seite sind alle sehr um das Wohl der beiden Brüder bemüht. Vor allem Mo wird von Indra vergöttert und nach Strich und Faden verwöhnt. Alles könnte gut sein. Ist es aber ganz und gar nicht.

Frida Nilsson lotet in ihrem Fantasyabenteuer die Grenzen zwischen Mensch und Tiere, zwischen Trieb und Moral, zwischen Gut und Böse, Mut und Feigheit aus. So einfach, wie manches auf den ersten Blick scheint, ist es auf den zweiten eben doch nicht. Das ist ungeheuer spannend aus der Sicht von Sem geschildert, der mit vielem überfordert ist. Im Gegensatz zu Mo erinnert er sich noch dunkel an die Eltern und trägt eine Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit in sich, die er dem Jüngeren zu geben versucht. Natürlich ist er damit überfordert, hasst und verachtet sich selbst für sein Versagen und ist dabei doch auch noch ein Kind.

Es ist die Suche nach einem Zuhause, nach wahren Freunden, auf die man sich verlassen kann und die nicht nur so tun, als wollten sie einem Gutes und wären um das Wohl der Brüder besorgt. Nicht leicht, das alles zu durchschauen. Neben dem stimmungsvollen Cover steuert Torben Kuhlmann Vignetten für den Anfang der 35 Kapitel bei. Es gibt ein Lesebändchen, aber eigentlich kann man das Buch kaum aus der Hand legen, ehe Sem und Mo am Ende der Geschichte und am Ende ihres Weges angekommen sind.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Frida Nilsson: Sem und Mo im Land der Lindwürmer

(Lindormars Land, 2020). Aus dem Schwedischen von Friedricke Buchinger

Mit Illustrationen von Torben Kuhlmann

Hildesheim: Gerstenberg 2022

400 Seiten, 22,00 Euro

Kinderbuch ab 10 Jahren

