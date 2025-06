Der NÖB fragt FuFu FRAUENWAHL

Den in Berlin lebenden Künstler und Illustrator FuFu Frauenwahl kennen Comicleser wohl zuallererst durch seine Zeichnungen der bei Weissblech Comics erscheinenden Reihe „Captain Berlin“. Parallel realisiert er die Abenteuer des Ray Murphy in seiner surrealen Detektivserie „Unwelt“. Obendrein organisiert er „Berlins elitärstes Comic-Event“ mit: Die „Bilderberg Konferenz“, die jüngst ihr zehnjähriges Jubiläum feierte. Er editiert auch deren Publikationen, zuletzt „Tintina and the Bilderberg Shitbox“. Ein Must Read? Indeed! CHRISTIAN NEUBERT traf ihn auf dem Comicfestival München.

| CHRISTIAN NEUBERT