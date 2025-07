Herr Ernst ist ein sehr vielbeschäftigter Mann, der wenig von Zerstreuung und Spaß wenig hält. Arbeit und Pflicht dominieren sein Leben, was durchaus auch zu Stress führt. Dagegen nimmt er Pillen. Bis er hört, dass es noch einen viel einfacheren Weg zur Beruhigung gibt: eine Katze. ANDREA WANNER war gespannt, ob dieser Rat tatsächlich hilft.

Wie bei allem, was er tut, informiert sich der gewissenhafte Mann in der Fachliteratur zunächst, was so eine Katze alles braucht: Futternapf, Wasserschale, Trockenfutter, Katzentoilette nebst Katzenstreu und kleiner Schaufel. Das gibt es alles im Zoofachgeschäft. Herr Ernst kauft alles ein und stellt erst zuhause fest, dass der die Hauptsache vergessen hat: die Katze. Aber auch das holt er nach und erwirbt einen wohlgeformten Kater mit hellem Fell, dunklen Pfoten und Schwanz und einer dunklen Zeichnung in seinem hübschen Katzengesicht. Jetzt könnte alles gut sein, das Tier seine beruhigende Wirkung auf ihn haben. Aber der Kater schnurrt nicht.

Tja, irgendwas läuft da schief. Um es herauszufinden, konsultiert der frischgebackene Katzenbesitzer einen Tierarzt. Und die Lösung des Problems ist ebenso naheliegend wie verblüffend. Allein wäre Herr Ernst nicht draufgekommen, dafür ist er zu sehr ein Mensch der Zahlen, Statistiken und des logischen Denkens.

Die polnische Autorin Roksana Jędrzejewska-Wróbel hat sich eine ungewöhnliche Geschichte ausgedacht und Adam Pękalski hatte die geniale Idee, diesen rational denkenden Menschen in ein Ambiente zu setzen, das von den streng geometrisch konstruierten Gemälden des niederländischen Malers Piet Mondrian inspiriert ist. Ihre charakteristische Struktur aus einem schwarzen Raster, verbunden mit rechteckigen Flächen in den Grundfarben Rot, Blau und Gelb, die die Innenräume, in denen Herr Ernst lebt, stehen im perfekten Kontrast zu dem moppeligen Kater mit seinen Rundungen. Gegensätze, wohin man schaut – und irgendwie müssen sie überwunden und zusammengefügt werden, wenn unser Held den Zustand erreichen will, der ihm vorschwebt.

Von der Internationalen Jugendbibliothek in München bereits 2019 mit dem White Raven als einer Auszeichnung für herausragende Neuerscheinungen internationaler Kinderbücher empfohlen, kann man die witzige und kluge Geschichte nur allen ans Herz legen: Perfektionismus und Optimierung sind ja schön und gut, aber es gibt tatsächlich im Leben noch Wichtigeres.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Roksana Jędrzejewska-Wróbel: Herr Ernst kauft eine Katze

(Praktyczny pan, 2016). Aus dem Polnischen von Dorota Stroińska

Illustrationen von Adam Pękalski

Berlin: Kraus Verlag 2025

36 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren