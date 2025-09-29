Verkehrsbehinderung, bei der sich Fahrzeuge auf einer Straße nur noch langsam oder gar nicht mehr fortbewegen können, sind lästig. Und es gibt sie eben nicht nur auf der Autobahn, sondern tatsächlich auch auf dem Spielplatz, wenn sich jemand unangepasst verhält- so wie Dachs. Von ANDREA WANNER.

Dachs will rutschen. Kein Problem, die Rutsche ist frei, er klettert die Leiter hoch. Aber von oben ist die Rutsche eben doch viel höher als von unten gedacht. Da sitzt er also und traut sich nicht.

Schon klettert Wolf nach oben. »Rutsch doch, Dachs!«, ruft er, so wie Autofahrer*innen das tun, wenn es ihnen nicht schnell genug geht und sie der Meinung sind, dass man z.B. an einem Hindernis gut vorbeikommt: »Fahr doch!« Das hilft oft nichts, denn der oder die, der nicht fährt – oder rutscht – hat schließlich seine Gründe. Da hilft es auch nichts, dass die Schlange hinter dem Dachs immer länger wird: Nach Wolf haben sich auch noch Wiesel, Reiher und Wildschwein auf die Leiter begeben.

Aber der Dachs sitzt fest, wagt nicht, den entscheidenden Schritt zu tun. Das Kind, das jetzt auch noch auf die Rutsche will, erkennt das Problem und wagt einen anderen Weg. Quasi eine Abkürzung. Unfair? Vielleicht ein bisschen. Aber irgendwie ist es auch – fast die Lösung!

Susanne Straßer hat sich ein urkomisches Bilderbuch für die Jüngsten ausgedacht. Im Mittelpunkt des stabilen Pappbilderbuchs, das sicher vielen Rutschpartien standhalten muss, steht das Spielgerät. Auf der linken Seite die blaue Leiter, kurz vor der Bildmitte und rechts die schräge Fläche in knalligem Rot, auf der man wieder nach unten gleiten kann.

Am Anfang spielt sich alles links ab, dann verschiebt sich der Schwerpunkt nach rechts, es wird ein chaotisches Durcheinander. Einfach herrlich. Nur einer scheint wie oben festgeklebt. Was braucht es, damit der Dachs sich auch noch traut? Wo man doch sieht, wie viel Spaß es macht, nach unten zu flitzen!

Mit ein bisschen Hilfestellung gelingt es am Ende doch. Und dann nimmt die Rutscherei kein Ende! Reibungslos geht es jetzt, weil sich alle an die Regeln halten und keiner mehr Schiss hat.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Susanne Straßer: Rutsch doch, Dachs!

Wuppertal: Peter Hammer Verlag 2025

26 Seiten, 14,90 Euro

Bilderbuch ab 2 Jahren

