Als ich mich vor vielen, vielen Jahren entschieden habe, Buchhändlerin zu werden, muss ich so jemand ähnlichen wie Armin im Kopf gehabt haben, erinnert sich ANDREA WANNER.

In den Buchkaufhäusern mit ihren meterhohen Bestsellerstapeln finde ich mich zurecht, aber ganz ehrlich: So jemand wie Armin fehlt mir, die ich schon lange in einem anderen Beruf arbeite, schon. Zum Glück hat ihm und der ganzen Zunft Rotraut Susanne Berner mit ihrem Pappbilderbuch ein stabiles Denkmal gesetzt.

Da steht er hinter seinem Tresen, umgeben von Büchern, die wir alle nur zu gut kennen: Pippi Langstrumpf, das kleine Gespenst, der Räuber Hotzenplotz, Karlchen, der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, die kleine Raupe Nimmersatt und viele andere mehr sind auf den Covern zu erkennen. Armin hat einen Bart und eine runde Brille, trägt ein Ringelshirt und sieht so aus, wie Buchhändler mal ausgesehen haben.

Um die Vielfalt seiner Aufgaben zu demonstrieren, greift die Bilderbuchkünstlerin zu Simultandarstellungen. So sehen wir auf der nächsten Doppelseite gleich acht Armins. Einer trägt Bücherstapel durch den Laden, einer putzt die Fensterscheibe, einer kehrt, ein vierter räumt ein Buch zurück ins Regal, einer berät einen Kunden und einer kassiert.

Ja, es gibt eine Menge zu tun. Aber Armin schuftet ja auch richtig – und wundert sich über die allmorgendliche Unordnung. Wie kann das nur sein? »Da lächelt Petra und sagt ›Ach, nachts werden doch die Bücher wach!‹«

Was dann folgt, ist der Traum aller Leserinnen und Leser: auf drei zart nachtblauen Doppelseiten tummeln sich all unsere Lieblinge aus den Kinder- und Bilderbüchern: die kleine Hexe, der Froschkönig, Peter Pan, Max und Moritz, Rapunzel, Pinocchio, der gestiefelte Kater … Sie toben und turnen zusammen, spielen Karten, verstecken sich, zaubern, grinsen – und verschwinden, ehe Armin in seinen Laden kommt und erneut das Chaos aufräumen muss.

Rotraut Susanne Berner hat alle ihre Zuneigung zu den eignen und fremden kleinen Heldinnen und Helden in dieses bunte, witzige Büchlein gepackt. Wer mag, findet sie am Ende (fast) alle aufgelistet. Und Armin wird sicher mit dem Wissen um das nächtliche Treiben jeden Morgen gern den Besen schwingen – immerhin hat er am Ende einen neuen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Rotraut Susanne Berner: Armin, der Buchhändler

Hildesheim: Gerstenberg 2021

16 Seiten. 12 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

