Für die Kleinen lieber Bilderbücher und bitte keine Computer, Handys oder andere digitale Medien. Das ist so eine Sache mit der reinen Lehre. Die Bilderbuchverfechterin ANDREA WANNER hatte viel Spaß mit einem etwas anderen Buch.

Worte braucht es keine – dafür doppelseitige Bilder voller Details. Da sitzt ein Mann auf einem Bootssteg und hält eine Angel ins Wasser. Auf einem Poller liegt eine Banane, im Wasser schwimmt eine verkorkte Flasche, aus einem Kassettenrekorder dudelt Musik, ein Periskop lugt aus dem Wasser, in einem Eimer sind bereits gefangene Fische, zwei Möwen sind zu sehen und jede Menge merkwürdiger Schilder und am Horizont ein Dampfer. Und die Frage dazu lautet: »Und was passiert jetzt?« Wen oder was machen wir zur Hauptfigur unserer ganz persönlichen Geschichte? Die Flaschenpost und das, was in ihr steckt? Einen Brief von jemandem, der Hilfe braucht? Eine Schatzkarte? Oder soll es die kleine Maus werden, die man auf dem Kescher fast nicht sieht? Freundet sie sich mit einem Fisch an und rettet ihn? Oder lernt sie am Angelhaken das Schwimmen? Oder legt der Dampfer an und es sind überraschende Leute an Bord? Fantasie ist gefragt. Jede und jeder darf rumspinnen, Ideen haben, Vorschläge machen. Es gibt natürlich kein Richtig oder Falsch, nur unzählige Möglichkeiten, wie die Szene weitergehen könnte.

Die Anleitung für diesen kreativen Spaß liefern das Duo Till Penzek und Julia Neuhaus in einem kurzen Vorwort, das auch den nächsten Schritt erklärt: Jedes Bild hat einen eigenen QR-Code. Wenn man den scannt, sieht man auf dem Smartphone oder Tablet einen kleinen Trickfilm, der eine mögliche Version erzählt. Das geht ganz einfach, ist witzig und eben ein Vorschlag, was geschehen könnte. Und manchmal gibt es auch nach dem Scannen eine andere Geschichte.

Die Abenteuer führen in ein Spukschloss, den Dschungel, unter die Erde, in die Steinzeit oder in die Küche. Jeder Schauplatz steckt voller Potentiale für Storys und jedes Filmchen ist eine Einladung, in neue Richtungen zu denken. Besonders originell ist, dass die kleinen Drehs die unterschiedlichen Szenarien verknüpfen und fremde Figuren mit einfügen. Da muss man ganz schön aufpassen und genau hinschauen.

Die Vermischung von Elementen verschiedener Medien ist ein Experiment, das man ausprobieren sollte. Wird es gruselig, witzig oder verrückt? War der eigene Einfall womöglich besser? Oder hat man gleich noch einen Gedanken, was passiert sein könnte?

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Till Penzek und Julia Neuhaus: Und was passiert jetzt?

München: Tulipan 2024

32 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren

Leseprobe

| https://t1p.de/gkrqq