Mehr als ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler isst und trinkt in der Schule weniger, nur um den Gang auf die Schultoilette zu vermeiden. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der ›German Toilet Organization‹ (GTO). Doch die maroden Klos sind längst nicht das einzige Problem an unseren Schulen. Das finden auch Mika, Lilly, Milan und Ibo. Die vier cleveren Grundschulkinder haben endgültig genug vom Sanierungsstau und nehmen die Sache selbst in die Hand. Ein großartiger Ansatz, findet ANDREA WANNER.

Zwischen Geheimversteck und Baustelle

Mika, die Klassensprecherin der 4a, führt uns als Ich-Erzählerin durch das Chaos. An ihrer Schule liegt gefühlt alles im Argen: Die Klassenzimmer sind lieblos, die Sanitäranlagen stinken und die Spielgeräte auf dem Pausenhof sind schlicht kaputt. Der einzige Lichtblick ist ein verwilderter Schulgarten direkt nebenan. Hierhin schleichen sich die Freunde heimlich – obwohl es streng verboten ist. Doch die Oase ist bedroht: Der Garten soll verkauft werden, um mit dem Erlös die Schule zu sanieren. Ausgerechnet jetzt, wo eine Katzenmutter dort ihre Jungen zur Welt gebracht hat! Für die Vier steht fest: Sie werden ihren Garten um keinen Preis kampflos aufgeben.

Eine Hausmeisterin bringt Schwung in die Bude

Frischer Wind zieht ein, als Frau Panic die Vertretung des Hausmeisters übernimmt. Nomen est omen? Von wegen! Sie packt da an, wo es brennt, repariert Mängel und besorgt kurzerhand Farbe für die Klassenzimmer. Ein erster, farbenfroher Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem warten noch unzählige Hürden auf die Clique. Um den Garten zu retten, braucht es einen genialen Plan und jede Menge Teamwork.

Mutmach-Lektüre mit Gute-Laune-Garantie

Ilona Einwohlt beschreibt eine Schulrealität, die sich leider mit den Erfahrungen vieler Kinder deckt. Oft arrangieren sich alle mit den Missständen, weil ohnehin niemand eine Lösung parat hat. Falsch gedacht! Auch wenn im Buch am Ende vielleicht manches etwas zu glattläuft: Das herrlich ansteckende Engagement der Kids zeigt, wie viel man mit Eigeninitiative bewegen kann.

Visuell wird diese Botschaft perfekt untermauert: Alexandra Junge setzt das Abenteuer mit farbenfrohen, originellen Illustrationen kreativ in Szene. Die Seiten bieten mit bunten Einschüben, witzigen Kommentaren und abwechslungsreichen Layouts echten Lesespaß für junge Weltverbesserer.

Ein herrlich erfrischendes Mutmachbuch, das zeigt: Wer sich nicht beschwert, sondern selbst anpackt, kann Schule verändern – absolut lesenswert und fantastisch illustriert!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Ilona Einwohlt: Keine Panik – wir stellen die Schule auf den Kopf

Mit farbigen Illustrationen von Alexandra Junge

Grevenbroich: Südpol 2026

170 Seiten, 16 Euro

Kinderbuch ab 8 Jahren