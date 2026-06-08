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Erwachsenwerden im Zeitraffer

Jugendbuch | Christine Fehér: Seit dir steht mein Leben Kopf

Teenagerschwangerschaften sind in Deutschland selten – die Zahlen sinken seit Jahren. Aber es gibt sie. Fiona ist 15, als sie schwanger wird, und 16, bei der Geburt von Pepe. Und plötzlich ist alles anders. Von ANDREA WANNER

Der Schock und die Entscheidung

Fotos von jungen Mädchen hängen an einer Schnur. daneben hängen BabysockenSchwanger zu sein ist das eine. Für eine fünfzehnjährige Schülerin ist es ein Riesenschock. Dennoch entscheidet sich Fiona gemeinsam mit ihrem Freund Lukas für das Baby. Eine Abtreibung kommt für sie nicht infrage.

Der Roman steigt ein, als Pepe bereits auf der Welt ist – mitten in einer klassischen Szene, die alle Mütter kennen: Es ist 2:37 Uhr und das Baby brüllt. Selbst die Großmutter scheitert mit der Flasche, Pepe will die Brust. Danach ist er quietschfidel, während Fiona am Ende ihrer Kräfte ist. Nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal.

Gefangen im totalen Spagat

Fionas Alltag ist Stress pur. Der Spagat zwischen Teenager-Identität und der Verantwortung für einen Säugling führt zur totalen Überforderung. Lukas unterstützt sie zwar, aber ganz anders als erhofft: Er muss fürs Abitur lernen und braucht seinen Schlaf – ein Luxus, von dem Fiona nur noch träumt. Ihre alleinerziehende Mutter hilft, verliebt sich aber ausgerechnet jetzt neu. Nach der Rückkehr in die Schule fühlt sich Fiona fremd, der Lernstoff erschlägt sie, und die Tagesmutter weiß alles besser. Als der Druck zu groß wird, scheint eine Mutter-Kind-Einrichtung der letzte Ausweg zu sein.

Der Ausweg und ein ungeschönter Blick

Christine Fehér zeigt ungeschönt, wie ein Kind ein junges Leben radikal auf den Kopf stellt. Sie balanciert das große Glück und den Stolz auf das Baby perfekt mit der bitteren Realität aus Überlastung und dem Gefühl, nichts und niemandem mehr gerecht zu werden. ›Seit dir steht mein Leben Kopf‹ ist ein starkes Plädoyer für den Mut zur Veränderung. Eine emotionale Achterbahnfahrt, die lange nachwirkt und zeigt, wie viel Stärke in einer jungen Mutter stecken kann.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Christine Fehér: Seit dir steht mein Leben Kopf
Die Herausforderungen einer Teenager-Mutter
München: cbt 2026
257 Seiten, 10 Euro
Jugendbuch ab 14 Jahren

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| Leseprobe

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