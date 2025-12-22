/

Kinderbuch | Oliver Jeffers: Wie man einen Stern fängt

Es ist ein ziemlich unmöglicher Wunsch, den ein Junge hat: er will einen Stern fangen. Realistisch betrachtet sind Sterne sind riesige, extrem heiße Gasbälle, die aus Plasma mit Temperaturen von Millionen Grad bestehen. Aber mit solchen Kleinigkeiten gibt er sich gar nicht erst ab. Er hat ein Ziel, staunt ANDREA WANNER.

Ein kleiner Junge mit einem Astronautenhelm auf einem Stern im WeltallDie Überlegungen des kleinen Sterneliebhabers sind nachvollziehbar: Er legt sich am besten morgens bei Sonnenaufgang auf die Lauer, wenn die Sterne müde sind. Er wartet, sogar den ganzen Tag. Vergeblich. Erst als die Sonne untergeht, taucht ein Stern auf. Der lässt sich allerdings weder von einem sehr hohen Baum aus fangen noch per Einsatz eines Rettungsrings. Seine Rakete ist leider seit der letzten Fahrt zum Mond ohne Treibstoff und eine Möwe hat keine Lust, ihn so hoch zu transportieren. Und jetzt? Frust und Enttäuschung deuten sich an. Aber wenn ein Wunsch so groß ist wie dieser, dann gibt man nicht auf.

Diese selbstverständliche, unhinterfragte Leichtigkeit, mit der Oliver Jeffers physikalische Regeln und Gesetze außer Kraft setzt, macht ihm so leicht keiner nach. Auch die eigenwilligen Illustrationen mit starken Farb- und Formgegensätzen, Reduktionen und dann wieder comicartigen Szenen ist schlicht ungewöhnlich und lädt ein, genauer hinzuschauen, sich nicht mit dem ersten Blick zufriedenzugeben. Wie wundervoll ist die Szene, in der sich der Junge in seinem rot-weiß-geringelten Shirt ausmalt, Hand in Zacke mit dem Stern am Strand spazieren zu gehen. Oder mit ihm Verstecken zu spielen. Verrückt? Träumen darf jede und jeder, wovon er will. Davon hat Jeffers auch schon in „Wo die Geschichten wohnen“ erzählt.

Einen Stern fangen bedeutet, ein Ziel zu erreichen, die Hoffnung nicht aufzugeben, sich von Widrigkeiten nicht abhalten zu lassen, sondern unbeirrt dem eigenen Traum zu folgen. Und wer das schafft, dem ist etwas Besonderes gelungen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Oliver Jeffers, Wie man einen Stern fängt
(How to Catch a Star, 2004)
Aus dem Englischen von Katharina Naumann
Hamburg: von Hacht 2025
32 Seiten, 18 Euro
Bilderbuch ab 4 Jahren

