Kinderbuch | Rosalinde Bonnet: Ein Foto, bitte!

Bestens ausgerüstet macht sich Emma auf den Weg zu ihrer ganz besonderen Mission. Mit Mütze, Fernglas, bequemer Tarnkleidung und vor allem ihrer Kamera muss es gelingen: das spektakuläre Bild für den Fotowettbewerb. ANDREA WANNER beobachtet sie bei ihrem Tun.

Es lässt sich gut an. Die Jungfotografin baut ihr Lager auf, eine kleine, gut versteckte Hütte mitten im Wald. Jetzt kann er kommen, der große Hirsch. Tut er aber nicht. Stattdessen tauchen der Reihe nach eine ganze Menge anderer Tiere auf: ein überaus neugieriges Eichhörnchen, ein hungriger Hase, ein Holz sammelnder Biber, ein vorwitziger Dachs, ein Fuchs, ein Wiesel, Enten, ein Wildschwein, Mäuse … Aus der sorgfältig geplanten Aktion wird ein einziges Chaos. Als es dann auch noch anfängt zu regnen, kapituliert Emma und lädt alle zu Tee und Keksen in ihr Versteck ein. Statt des spektakulären Hirschporträts werden es eben viele Fotos ihrer neuen Freunde. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr. Dafür ist das Siegerfoto des diesjährigen Wettstreits eine echte Sensation!

Nach ›Weg mit den Schweinchen‹ folgt die Autorin und Illustratorin mit Wachs- und Buntstiften nun der jungen Heldin. Sympathisch, organisiert, aber auch offen für unerwartete Wendungen ist Emma ein echt cooles Mädchen. In kleinen Bildsequenzen im Wechsel mit doppelseitigen Großformaten kann man dem nachspüren: dem gespannten Warten, den Überraschungen, der anfänglichen Verzweiflung der dem wunderbaren Arrangieren mir all den Störungen. Anfangs noch in gedeckteren Braun- und Grüntönen wird das Abenteuer immer bunter, immer turbulenter. Am Ende tummeln sich zahlreiche tierische Akteure rund um Emma, selbst ein Wolf fehlt nicht.

Bonnet fängt Bewegung ein und Ruhe, das Geheimnisvolle des Waldes und die Vertrautheit untereinander, wenn man sich aufeinander einlässt. Emma ist eine Meisterin darin. Respektvoll, vorsichtig und empathisch nähert sie sich ihrer Umgebung und den Lebewesen darin. Wenn sie nicht mit den Waldtieren beschäftigt ist, hat sie ja daheim auch ihren Hund.

Wunderbar, wie diese kleine Geschichte am Rande als Rahmenhandlung eingebaut ist. Genau und liebevoll beobachtet, wie das ganze Geschehen. Und dass Emma eine große Karriere als (Tier)fotografin bevorsteht, ist unzweifelhaft!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Rosalinde Bonnet: Ein Foto, bitte!

(Tous à l’affût!). Aus dem Französischen von Igna Gantscheva

Zürich: minedition 2025

40 Seiten, 14 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren