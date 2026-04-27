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Sternegucken

Kinderbuch | Marlene Droop: Nächste Woche, gleiche Zeit?

Eine Fahrt durch die nächtliche Stadt. Vier Freunde sind unterwegs, raus aus dem Lichtermeer der Metropole, dorthin, wo man die Sterne wirklich sehen kann. Ein guter Plan, meint auch ANDREA WANNER – zumindest in der Theorie.

Mehrere Tiere fahren nachts in einem Kleinbus, dessen Scheinwerfer leuchten.Sie sind im Bulli von Schildkröte unterwegs. Warum die Giraffe normalerweise Cabrio fährt, sieht man schon auf dem Cover: Kurzerhand streckt sie ihren langen Hals einfach aus dem Fenster. Nachdem Krokodil und Schaf zugestiegen sind, gibt es kein Halten mehr. Sie lassen die hell erleuchtete Stadt hinter sich und tauchen ein in die Dunkelheit. Dabei thematisiert Marlene Droop fast nebenbei das Problem der Lichtverschmutzung: Erst als das gleißende Gelb der Straßenlaternen und Leuchtreklamen verblasst, öffnet sich der Raum für die eigentliche Magie der Nacht.

Doch die Fahrt verläuft nicht ganz reibungslos. Für die Giraffe wird es ungemütlich, als es zu regnen beginnt; die Müdigkeit wächst und die Laune sinkt. Und doch liegt ein ganz eigener Zauber in dieser Nacht. Auch wenn der Plan am Ende nicht perfekt aufgeht, bleibt die Gewissheit: Es gibt ja immer noch eine nächste Woche.

Marlene Droop hat dieses Abenteuer ganz zauberhaft umgesetzt. Ihre Bilder wirken naiv, fast wie Kinderzeichnungen, und sind doch sorgfältig komponiert. Das Verkehrschaos der Stadt aus der Vogelperspektive ist ebenso amüsant wie der Blick durch die Frontscheibe des Bullis. Die Perspektivwechsel verblüffen immer wieder aufs Neue: Hell trifft auf Dunkel, flächige Szenen auf eine reduzierte Farbpalette. Neben Grau- und Blautönen setzen lediglich gedämpftes Grün und kleine rote Akzente punktuelle Highlights. Durch die ständig wechselnden Größenverhältnisse wirken die Illustrationen intensiv und überraschend.

Der ruhige, humorvolle Erzählton und das liebevolle Miteinander der Charaktere sorgen dafür, dass die kleine Panne nicht zur Katastrophe wird. „Nächste Woche, gleiche Zeit?“ ist eine Liebeserklärung an das Unperfekte. Das Buch zeigt uns, dass nicht das Erreichen des Ziels das Wichtigste ist, sondern die Freunde, die neben einem im Bulli sitzen. Ein wunderbar entschleunigtes Vorleseerlebnis, das zeigt: Manchmal ist das gemeinsame Scheitern schöner als jeder einsame Erfolg.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Marlene Droop: Nächste Woche, gleiche Zeit?
Zürich: NordSüd 2026
40 Seiten, 18 Euro
Bilderbuch ab 4 Jahren

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| Leseprobe

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