Es könnte nerven, wenn es nicht so witzig wäre: Bei Familie Theufel weiß immer eine*r alles besser als alle anderen. Die Rollen wechseln – bis überraschend jemand Neues auftaucht. ANDREA WANNER hatte ihren Spaß.

Tina ist zehn, genauer gesagt zehn Jahre, sieben Monate und vier Tage – und um Genauigkeit geht es ihr und ihrem Bruder Theo, der acht Jahre, fünf Monate und einundzwanzig Tage alt ist. Die Dialoge am Esstisch mit den Eltern klingen auf die Frage, ob Tina und Theo nach dem Abendessen noch etwas spielen dürfen, in etwa so: Papas Antwort »Esst erst mal eure Teller auf!« wird von Theo mit einem »Aber Papa, wie soll ich denn meinen Teller aufessen? Der ist doch aus Porzellan.« Kommentiert. Und eine Nachfrage, ob denn die Hausaufgaben bereits gemacht wären, hat zur Antwort: »Ja klar.« … »Gestern zum Beispiel« …. »Oder letzte Woche«. Da ist es schon verständlich, dass dem Vater ein »Ihr seid solche Klugscheißer« rausrutscht. Und die Mama sofort hinzufügt: »Das haben sie von dir.«

So geht es also zu bei den Theufels mit Th. Ständig wird nachgebessert, korrigiert, besser gewusst. Und dann taucht auf dem Dachboden ein kleines blaues Männchen – falsch: ein türkisfarbenes Männchen – auf und weiß alles am allerbesten.

Marc-Uwe Kling wurde mit seinen Känguru-Chroniken bekannt und hat bereits jede Menge witziger Kinderbücher geschrieben. Das kleine Klugscheißerchen sagt auch allen Leserinnen und Lesern gleich, wo es langgeht, wenn auf dem Cover hinten steht »Kleiner Tipp: Man liest ein Buch von vorne. Das hier ist hinten«. Ein bisschen sieht es aus wie das Tarax-Männchen, eines jener Kinderzimmerhelden aus den Siebzigerjahren, das als Minifigur auf dem WC-Reiniger zu finden war. Das sollte man das Klugscheißerchen (Nomen est Omen …) vielleicht besser nicht hören lassen. Klingt verwickelt es mit den Geschwistern in wunderbar verrückte Unterhaltungen, die in eine spannende Wette münden. Aber die wird hier nicht verraten, wozu macht sich sonst ein Auto so viel Mühe …

Astrid Henn liefert die Bilder dazu. Wunderbar originelle Illustrationen, auf denen es jede Menge zu entdecken gibt. Mein persönlicher Favorit: der Bücherstapel auf Seite 47. Da liegt unter ›Titanic II‹ so Witziges wie ›Jurassic Quark‹ oder ›Der Herr der Dinge‹. Es wird geblödelt und philosophiert, über Wörter und ihr Bedeutungen nachgedacht und mit Wissen angegeben. Toll zum Vorlesen und nicht weniger geeignet zum Selberlesen – ganz egal ob man zur Sorte der Klugschwätzer gehört oder nicht.

Titelangaben

Marc-Uwe-Kling: Das Klugscheißerchen

Mit Illustrationen von Astrid Henn

Hamburg: Carlsen 2023

72 Seiten, 12 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

