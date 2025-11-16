Lyrik | Peter Engel: Drei Gedichte

Kalendernotiz

Ein Kribbeln in der linken Hand,

als wollte sie mir sagen,

daß der Bruch nicht ausgeheilt ist

und das Gelenk nicht belastbar,

daß ich mich auf nichts verlassen kann.

Was tut sich in den Sehnen, woher

kommen die Verspannungen,

was geht in den Fingerspitzen vor

mit ihrem tauben Gefühl,

warum haben sie keinen Spürsinn?

Als ich damals den Halt verlor

und in die Tiefe stürzte:

War das nur ein Riß durch den Tag

mit schneller Wiederherstellung

oder dauert alles noch an?

Da war der Begriff Fallhöhe

plötzlich unterlegt mit Anschauung,

der Unterschied zwischen oben

und unten trat vor Augen

wie eine klare Erkenntnis.

Blick in meine Werkstatt

Wo die Worte geschliffen werden

und die Verse zugespitzt,

damit sie genauer sitzen,

überall liegt Material,

Beschriebenes, Klebstoff, Stifte.

Auf dem Tisch feiner Abrieb,

der von zu groben Wörtern

runter mußte, Kommata,

weil sie nicht richtig saßen,

dazu dürre Sprachhülsen.

Zu Boden gefallen Stoff,

der sich nicht verwandeln ließ

beim schreibenden Zugriff,

und ein kleines Liebesgedicht,

dem es an Erfahrung fehlte.

Fingerübung

Damit sie gelenkig bleiben

und die formbaren Wörter

hinschreiben wie aus einem Guß,

ihnen den Weg in die Zeilen

bahnen, zuweisen ihren Platz.

Sie brauchen die tägliche Übung

wie beim guten Klavierspiel,

müssen gedehnt und gespreizt werden

und immer im Training bleiben

mit der sperrigen Sprache.

Keine Ermüdungserscheinung,

kein Mangel an Elastizität,

die Finger müssen geknetet

werden durch neue Anforderung,

durch die Anspannung des Schreibens.

Wie beweglich sie immer sind,

wenn ihnen ein ganz neues Wort

zuströmt durch den ganzen Körper

und vordringt in die Fingerspitzen

durch einen ganz frischen Impuls.

| PETER ENGEL