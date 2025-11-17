/

Erkennungsmerkmale

Kinderbuch | Julianne Moore: Streuselnase Erdbeerkopf

Zitrone oder Buttermilch helfen angeblich gegen die kleinen, harmlosen Pigmentflecken, die vor allem bei heller Haut durch Sonnenlicht entstehen. Und Sommersprossen treten gern gemeinsam mit roten Haaren auf. Eigentlich sehr hübsch, aber wer möchte schon Streuselnase oder Erdbeerkopf gerufen werden, fragt sich auch ANDREA WANNER.

Ein Mädchen in grünen Hosen mit langen roten Haaren und Sommersprossen, reckt lachend ihre Arme in die Luft.Solche Äußerlichkeiten eignen sich wunderbar zum Hänseln. »Du siehst aus wie eine Giraffe … nur kleiner mit Sommersprossen« heißt es da von Gleichaltrigen. Oder »Fast wie Schmutzflecken«. Das ist gemein und verletzend und die Siebenjährige versucht, die Dinger loszuwerden. Und weil nichts hilft, beschließt sie selbst zu verschwinden. Nicht ganz richtig, aber mit einer Mütze, die außer Mund und Augen nichts freilässt. Niemand ärgert sie mehr, niemand weiß, wer unter der Mütze steckt. Aber ob das die Lösung ist?

Hinter der halb-autobiografischen Geschichte über ein Mädchen, das lernt, sich so zu akzeptieren, wie es ist, steckt die amerikanische Schauspielerin Julianne Moore. Ihr gelingt es zu zeigen, dass »Streuselnase Erdbeerkopf« auch ganz nett gemeint sein kann, eine kleine Neckerei, die die anderen nicht böse meinen. Sie mögen sie trotzdem, wollen mit ihr spielen und mit ihr befreundet sein. Kleine Anmerkung am Rande: In den USA wurde das Buch an allen Schulen verboten, die vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium betrieben werden, da es »möglicherweise mit der Gender-Ideologie oder der Gleichstellungsideologie« in Verbindung stehe. Über manche Dinge kann man nur den Kopf schütteln.

Mit vielen kleinen Punkten, die sich nicht nur auf Armen, Beinen und dem Gesicht finden, sondern auch auf der Duschhaube oder dem Sofa begleiten die Illustrationen von LeUyen Pham diese kluge Geschichte, die zeigt, wie man mit sich selbst glücklich werden kann, wenn man sich so nimmt, wie man ist. Die Figuren im Comicstil toben über die Seiten und irgendwann ist die liebenswerte Kleine keine Randerscheinung mehr, sondern mittendrin. Das macht Mut und auch ein Blick in die Zukunft am Ende zeigt, dass sie glücklich bleibt. Mit Sommersprossen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Julianne Moore: Streuselnase Erdbeerkopf
(Freckleface Strawberry, 2007)
Aus dem Englischen von Ruth Keen
Mit Illustrationen von LeUyen Pham
Berlin: Schaltzeit Verlag 2025
40 Seiten, 18 Euro
Bilderbuch ab 4 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Sternenhimmel über dem nächtlichen Meer. Die Sterne bilden einen großen Walfisch über dem Wasser
Voriger Artikel

Sut erzählt (3)

Nächster Artikel

Literarische Kammermusik

Weitere Artikel der Kategorie »Kinderbuch«

Ist die Katze aus dem Haus…

Kinderbuch | Anne Vittur Kennedy: Der Bauer ist weg! Mäh! Muh! Quäck … tanzen die Mäuse. Und wenn der Bauer aus dem Haus ist? ANDREA WANNER war neugierig.

Nicht ganz der Papa …

kinderbuch | Xavier-Laurent Petit: Nicht ganz der Papa »Die Nase hat er vom Papa, die Augen von der Frau Mama?« Bemerkungen über ihr Aussehen hören Kinder von ihren frühesten Lebenstagen an. Augen, Ohren, Stimme, Haltung, einfach alles von Kopf bis Fuß wird kommentiert. Das Hervorheben von Ähnlichkeiten soll die Bindung an die jeweilige Familie bestärken. Bloß sind Familienähnlichkeiten nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Die vielfach freundlich gemeinte Bemerkung kann sich so unversehens ins Gegenteil verkehren. Statt Sicherheit zu geben, stürzt sie das angesprochene Kind in eine Identitätskrise. Xavier-Laurent Petit hat mit Nicht ganz der Papa einen ungewöhnlichen Blick

Ein Bär ohne Winterschlaf, Sterne und Hasen

Kinder- und Jugendbuch | Ein Gang über die 61. Internationale Kinder- und Jugendbuchmesse Bologna

Der Hans-Christian-Andersen-Preis ging dieses Jahr an den Österreicher Heinz Janisch und den kanadischen Illustrator Sydney Smith – sehr verdient. Aber die Internationale Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna ist vor allem eine Entdeckungsreise für Kinderbuchenthusiasten, die sich zum Glück nicht um Preise, Auflagen oder Lizenzen kümmern müssen. Ein Gang über die diesjährige Messe von GEORG PATZER und SUSANNE MARSCHALL.

Killekille

Vorlesebuch | Jutta Bauer: Emma lacht

Emma ist ein überaus munterer kleiner Bär. Und wenn Emma lacht, dann muss man einfach mitlachen, findet ANDREA WANNER

Rettende Missverständnisse

Kinderbuch | Ulf Stark: Im Himmel ist es fast genauso Ulf könnte ein kleiner Bruder geworden sein. Dass er es nicht ist, sorgt für Probleme. Von ANDREA WANNER