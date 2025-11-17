Zitrone oder Buttermilch helfen angeblich gegen die kleinen, harmlosen Pigmentflecken, die vor allem bei heller Haut durch Sonnenlicht entstehen. Und Sommersprossen treten gern gemeinsam mit roten Haaren auf. Eigentlich sehr hübsch, aber wer möchte schon Streuselnase oder Erdbeerkopf gerufen werden, fragt sich auch ANDREA WANNER.

Solche Äußerlichkeiten eignen sich wunderbar zum Hänseln. »Du siehst aus wie eine Giraffe … nur kleiner mit Sommersprossen« heißt es da von Gleichaltrigen. Oder »Fast wie Schmutzflecken«. Das ist gemein und verletzend und die Siebenjährige versucht, die Dinger loszuwerden. Und weil nichts hilft, beschließt sie selbst zu verschwinden. Nicht ganz richtig, aber mit einer Mütze, die außer Mund und Augen nichts freilässt. Niemand ärgert sie mehr, niemand weiß, wer unter der Mütze steckt. Aber ob das die Lösung ist?

Hinter der halb-autobiografischen Geschichte über ein Mädchen, das lernt, sich so zu akzeptieren, wie es ist, steckt die amerikanische Schauspielerin Julianne Moore. Ihr gelingt es zu zeigen, dass »Streuselnase Erdbeerkopf« auch ganz nett gemeint sein kann, eine kleine Neckerei, die die anderen nicht böse meinen. Sie mögen sie trotzdem, wollen mit ihr spielen und mit ihr befreundet sein. Kleine Anmerkung am Rande: In den USA wurde das Buch an allen Schulen verboten, die vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium betrieben werden, da es »möglicherweise mit der Gender-Ideologie oder der Gleichstellungsideologie« in Verbindung stehe. Über manche Dinge kann man nur den Kopf schütteln.

Mit vielen kleinen Punkten, die sich nicht nur auf Armen, Beinen und dem Gesicht finden, sondern auch auf der Duschhaube oder dem Sofa begleiten die Illustrationen von LeUyen Pham diese kluge Geschichte, die zeigt, wie man mit sich selbst glücklich werden kann, wenn man sich so nimmt, wie man ist. Die Figuren im Comicstil toben über die Seiten und irgendwann ist die liebenswerte Kleine keine Randerscheinung mehr, sondern mittendrin. Das macht Mut und auch ein Blick in die Zukunft am Ende zeigt, dass sie glücklich bleibt. Mit Sommersprossen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Julianne Moore: Streuselnase Erdbeerkopf

(Freckleface Strawberry, 2007)

Aus dem Englischen von Ruth Keen

Mit Illustrationen von LeUyen Pham

Berlin: Schaltzeit Verlag 2025

40 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

