Sachbuch | Kreative Naturfotografie

Ein fast sechsseitiges Inhaltsverzeichnis, über 400 Seiten insgesamt und sechs Autoren und Autorinnen, das ist schon ein großartiges Buch und der Inhalt, das sei vorweggenommen, er hält, was seine formale Üppigkeit verspricht Von BARBARA WEGMANN

Da sind »begeisterte Naturfotografen«, die zu einer spannenden Reise in ein immer beliebter werdendes Kapitel der Fotografie einladen: Die Naturfotografie. Preise haben sie gewonnen, sie haben ihre Werke ausgestellt und sie schreiben für Fachzeitschriften, haben Bücher herausgebracht. Da trifft Leidenschaft auf Profifotografie. Nach der Lektüre des Buches kommt noch hinzu: die sechs Naturfotografen können Wissen auch bestens vermitteln, sie beziehen den Leser und Lernenden mit ein, gehen Schritt für Schritt vor, erläutern und erklären verständlich, und dokumentieren Gesagtes mit wunderbaren Bildern! Für die Vermittlung aller Kniffe und Tricks, aller Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten, aller Raffinessen und Erkenntnisse leiten die Autoren durch »Wasserwelten«, »Moor und Heide«, unternehmen einen »Waldspaziergang«, verbringen einen »Tag am Meer«, schauen in »weites Land« oder begeben sich in den »Großstadtdschungel«. Aber das Allerwichtigste präsentiert bereits das allererste Kapitel: »Entlang und abseits des Weges«. Das Auge ist sozusagen neben der Kameraausrüstung die Grundlage für alles, denn alles, was das Auge nicht erkennt, sieht und was die Kreativität nicht anregt, das wird sich auf dem Foto auch nicht wiederfinden.

Der Wegesrand habe, so die Autoren, ökonomisch betrachtet nur einen geringen Nutzen. »Sie werden wenig beachtet, doch genau darin liegt ihr großer Wert. Für viele Tier- und Pflanzenarten sind sie ein bedeutender Lebensraum: Rund 1000 Pflanzenarten und ebenso viele Tierarten können im Lebensraum Wegesrand vorkommen.« Für den Anfang schon mal ein gutes Revier, das viele Überraschungen bereithalte. Winzige Blütenpollen fotografiert im Wechselspiel von Licht und Nähe und Schärfe, von Farbe und Schatten. Im Kleinen anfangen zu lernen, um dann im Großen Sicherheit, Erfahrung und Routine zu erwerben und zu haben. Man ist erstaunt, was es für eine Fülle an kleinen Lebewesen und Pflanzen an Wegesrändern gibt, die man ohne Kamera nie beachtet hätte, Sie werden sehen …

Schwieriger wird’s schon beim Thema Wasserwelten. »Die Kombination aus Bewegung, Reflexion, Transparenz und dem vielfältigen Leben, das das Wasser beherbergt, eröffnet unzählige Möglichkeiten für beeindruckende Aufnahmen.« Regen, Wellen, das Plätschern des Wassers, Tiere und ihre Bewegungen auf Gewässern.

Natürlich gibt das Buch auch die technischen Daten zur Kamera, legt aber bewusst den Schwerpunkt auf die künstlerische, auf die kreative Arbeit. »Linien, Formen und Texturen gezielt herauszuarbeiten«, das gehört ebenso dazu wie »Licht und Schatten für besondere Stimmungen zu nutzen«. Ein wunderbares Mittel für ganz besondere Effekte: die Unschärfe. Letztlich ganz neue Perspektiven finden oder »ungewöhnliche Bildkompositionen.« Alles dokumentiert das üppige und auch nicht preiswerte Buch in Wort und Bild absolut verständlich und vor allem: sehr motivierend. Also: Beim nächsten Spaziergang die Kamera nicht vergessen und mit dem Wegesrand einfach einmal beginnen.

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Markus Botzek/Frank Brehe/ Silke Hüttche/ Thomas Scheffel/ Sebastian Vogel/ Sandra Westermann: Kreative Naturfotografie

Naturmotive künstlerisch gestalten und stimmungsvoll fotografieren

Bonn: Dpunkt.verlag 202

408 Seiten, 44,90 Euro

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe