Glück ist ein warmer Moment, der für einen Augenblick mit dem eigenen Selbst versöhnt. Auslöser dafür sind ganz unterschiedliche Dinge. Marei Schweitzer hat 62 Glückswörter in einem kleinen Buch gesammelt, die ANDREA WANNER ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.

Von Marei Schweitzer steht ein Buch in meinem Regal: ›Notizen vom Käptn’s Dinner‹, schon über zwanzig Jahre alt, ein mit Kugelschreiber gezaubertes Chaos auf einem Luxusschiff. Und jetzt kommt da ein kleines Buch daher, das ein bisschen so aussieht, als wäre es nicht druckfrisch, sondern stamme aus einem anderen Jahrhundert. Ganz zart, mit Farbstiften, stellt sie eine Sammlung zusammen, die einfach berührend ist. »Anfang« ist das erste Glückswort und klar denkt man da sofort an Hesses Lebensstufen: »Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…«.

Stimmt, Anfänge sind offen für alle Möglichkeiten, so dass garantiert das Glück in ihnen wohnt. Weiter geht’s mit «Applaus«. Eine Geigenspielerin steht auf der Bühne im Scheinwerferlicht und so wie sie schaut, genießt sie gerade den Beifall nach einem gelungenen Auftritt. »Eigensinn«? Der klein Hunde, der alleine mit seiner Leine unterwegs ist, findet es jedenfalls gut. Beim »Miteinander« schleppen sechs Personen einen Flügel aus einem Lieferwagen – offensichtlich geht es noch eine Treppe hoch. Aber gemeinsam, was für ein Glück, schaffen sie das! »Pause«, »Quatschen«: sowieso! »Reichtum«? Erstaunlich genug, dafür stehen weder eine Yacht oder eine Villa unter Palmen, sondern schlicht ein Kuchen.

Mit leichtem Strich, unglaublichem Ideenreichtum und philosophischer Fantasie häuft Schweitzer Wörter an, die Schmunzeln lassen, irritieren und zum Nachdenken zwingen. «Verwunderlich« oder »Trotzdem« sind so Wörter mit kleinen Widerhaken. Oder »Traurigsein«. Der Mann, der da auf eine Bank sitzt, eingehüllt in Traurigkeit, lässt einen schon sehr nachdenklich zurück. Ist das wirklich ein Glückswort? Ist da irgendwo Glück spürbar?

Es ist ein wundervolles kleines Geschenkbuch, eigentlich für alle. Schon mit jüngeren Kindern kann man ins Gespräch darüber kommen, was in den jeweiligen Situationen das Glück sein könnte. Das Bändchen kann trösten, begeistern, reizen und vermutlich fallen jedem und jeder noch viele andere Glückswörter, die vielleicht auch sehr persönlich sind, ein.

Am besten träumt man sich mit dem Glückswörterbuch in die Hängematte zwischen zwei Bäumen, die auf dem Cover den Buchstaben H bilden, und genießt!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Marei Schweitzer: Das Glückswörterbuch

München: Hanser 2025

80 Seiten, 14 Euro

Bilderbuch für alle

