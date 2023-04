Die Gründe für Mobbing können ganz unterschiedlich sein. Meistens braucht es dazu nicht viel. Die Hänseleien, Kränkungen und Verletzungen gehören zum Fiesesten und Gemeinsten, das man sich vorstellen kann. Und der Weg heraus aus dem Teufelskreis ist kein einfacher. Von ANDREA WANNER.

Victorine denkt nicht groß über sich und ihr Aussehen nach. Aber dann tun es die anderen in der Klasse, finden sie zu klein, die Haare zu wuselig, unsportlich und den Namen schlicht unmöglich. »Wick-toh-rieh-näh!« skandieren sie und machen das Mädchen zur Außenseiterin. Die fühlt sich immer unglücklicher, fragt ihre Katze und den Baum nach Strategien, um mit den Beleidigungen und Demütigungen umzugehen und gerät immer mehr ins Abseits. Bis endlich Ferien sind, sie die anderen und ihre blöden Stimmen los ist – und der Nachbarsjunge sie fragt, ob sie Lust zum Radfahren hat.

Jet van Overeem begleitet Victorine ein Stück durch ihr Leben, lässt sie selbst erzählen. Von dem absoluten Tiefpunkt, von den Selbstzweifeln und der – fürchterlichen und falschen – Überzeugung, dass die anderen vollkommen im Recht sind, dass sie wirklich zu nichts taugt, ihr Name schrecklich ist und sie all das, was ihr widerfährt, genau so verdient hat. Und dann die Ruhe der Sommertage, als sie die Plagegeister einfach mal für ein Weilchen los ist. Und der Wendepunkt, die staunende Erkenntnis, dass es jemanden gibt – außer ihrer Katze – der sie ganz normal findet und auch so mit ihr umgeht.

Für diese Geschichte hat Annemarie von Haeringen Bilder in zarten Tönen gemalt, die geschickt die Wahrnehmung und Interpretation der jungen Leserinnen und Leser leitet. Blau in verschiedenen Tönen lässt Victorine wie in einer Unterwasserwelt darin verschwinden. Wenn sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern drangsaliert wird, ist sie als ganz normales Mädchen dargestellt, den anderen dagegen sind Tierköpfe gewachsen, die sie zu monsterähnlichen Kreaturen werden lassen.

Große Farbflächen und geometrische Formen geben den Seiten eine ganz eigene Struktur, helle, freundliche Töne kündigen an, dass sich etwas Grundsätzliches geändert hat. Und schon das Titelbild nimmt das Ende vorweg: ein strahlendes, glückliches Mädchen, das selbstbewusst in die Welt hinausruft: »Ich bin Victorine« und mit sich im Reinen ist.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Jet van Overeem: Ich bin Victorine

(Victorine, 2021)

Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf

Illustriert von Annemarie van Haeringen

Hildesheim: Gerstenberg 2023

32 Seiten, 14 Euro

Kinderbuch ab 7 Jahren

