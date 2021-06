Kinderbuch | Melanie Laibl: Gwendolyn macht’s andersrum

Gwendolyn ist ein sehr selbstbewusstes Mausemädchen und mit einem »Papperlapieps« wischt sie die Einwände, die ihre Freunde gelegentlich haben, vom Tisch und macht, wozu sie Lust hat. ANDREA WANNER freute sich an den zehn vergnüglichen Vorlesegeschichten.

Geburtstag feiert Gwendolyn, wann immer sie mag, einfach, wenn sie findet, dass ein Tag ein »typischer Feier-Freuden-Jubel-Tag« ist. Nur einmal im Jahr? Viel zu wenig! Findet die fitte Kleine, die sich selber einen Kuchen backt und eine Geburtstagskarte schreibt. Und dann feiern der Igel mit Tiegel, die Flotte Motte, die Flunkerunke und Marie der Käfer natürlich trotz aller Bedenken auch mit und bekommen sogar Geschenke.

Mit diesem Geburtstagsabenteuer stellt sich die Maus vor und macht auch gleich klar, dass man ihr mit Regeln und »Das-macht-man-aber-so«-Vorschriften gar nicht erst zu kommen braucht.

Phänomenal das Outfit, in dem sie in ihre Tage startet: mohnrotes Kleid, himmelblaue Strümpfe, grasgrüne Schnürstiefel und sonnengelben Hut für den viertelhalbten Geburtstag; veilchenlila Latzhose, silbrige Glitzerleggings und Regenbogenshirt für den Drunter-und-drüber-Tag, den sie auf den Händen statt auf den Füßen verbringt; nussbrauner Tellerrock, cremefarbene Spitzenbluse, Pantöffelchen und Rüschenschürze mit Kirschen drauf für den Quatsch-mit-Soße-Tag, an dem das Mäusehaus in eine Gastmaus verwandelt wird; Häschenpyjama, Schlafmantel mit bunten Karos, Flauschsocken und ein Funkeldiadem am Hängematten-Schlendrian-Tag, der auch mal sein muss. Melanie Laibl hat mit viel Fantasie und Spaß an amüsanten Details den Mäusealltag aufgepeppt. Da werden Gegenstände wie der Briefschlitz zum Dialogpartner: Schließlich ist die große Klappe immer bestens informiert und gibt zu allem ihren Senf dazu. Langeweile kennt Gwendolyn nicht, ihren Alltag macht sie sich abwechslungsreich. Aus vielen kleinen Versatzstücken wird ein einfallsreiches Vergnügen zusammengemixt, voller Wortwitz, ulkiger Einfälle und vergnügter Bilder, die Barbara Fisinger beisteuert.

Im Gastmaus stehen »Holprige Landstraße«, »Knusprige Unordnung« und »Sehr gut, doch namenlos« auf der Speisekarte. Statt Senf gibt es nur Schokosoße und so etwas wie den Knalltüten-Kichererbsen-Tag darf man nicht verpassen. Und wenn die Erwachsenen tatsächlich mal keine Zeit zum Vorlesen haben – an mangelnder Lust kann es nicht liegen – gibt es das Ganze dazu als Hörbuch, integriert ins Buch: 110 Minuten Hörspaß, gelesen von Klaus Nowak. »Andersrum ist niemals dumm«, meint Flotte Motte. Und dem würde ausnahmsweise nicht einmal Gwendolyn widersprechen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Melanie Laibl: Gwendolyn macht’s andersrum

Mausvergnügte Vorlesegeschichten

Mit Illustrationen von Barbara Fisinger

Wien: Edition Nilpferd 2021

64 Seiten, 16,95 Euro

Kinderbuch ab 5 Jahren

