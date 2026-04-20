Auf manche Tage in der Woche hat man mehr Lust als auf andere. Marie wünscht sich auf jeden Fall, dass es nie Donnerstag wird, denn da steht ein Zahnarztbesuch an. So ein Mist. Oder gibt es vielleicht doch eine Lösung, rätselt ANDREA WANNER.

Alles könnte perfekt sein. Es ist Samstag und zudem Ferienanfang. Eine wundervolle Zeit könnte vor Marie liegen, wäre da nicht dieser lästige Termin beim Zahnarzt. Er vermiest ihr wirklich alles. Und während sie noch mit ihrem Vater über den Wochenmarkt läuft, entdeckt sie etwas, das sie trotz allem ein bisschen aufmuntert: ein alter Zirkuswagen mit der Aufschrift »Aikas Zeitzeug!«. Inmitten vieler verblüffender Dinge entdeckt Marie ein merkwürdiges T-Shirt, auf dem mit Glitzerschrift »Montag« steht. Leider ist es nur zusammen mit sechs anderen zu haben: eines für jeden Wochentag. Aber tatsächlich lässt sich Maries Papa bequatschen: sie bekommt das Set – und stellt schon bald fest, dass die Teile voller Zauberkraft stecken: mit dem, das sie anzieht, kann sie den entsprechenden Wochentag wählen. Und den Donnerstag einfach vermeiden!

Wie cool. So lässt sich der gehasste Spinat vermeiden und durch kurzes Umziehen steht das Mittwochessen auf dem Tisch: Schnitzel mit Pommes. Schnell mal ins Sonntagsshirt geschlüpft und es gibt leckere Brötchen zum Frühstück. Und das Teil vom Donnerstag verschwindet ganz hinten im Schrank: so wird es nie den Horrortag auf dem Zahnarztstuhl geben. Das klingt genial – ein bisschen wie in dem Film-Klassiker »Und täglich grüßt das Murmeltier«. Doch genau wie dort merkt Marie bald, dass die Freiheit der Zeitschleife auch ihre Tücken hat.«

Doch was für Marie anstrengend wird, ist für die Leser ein Vergnügen: Elke Michel, die als Redakteurin bei der ZEIT arbeitet, beweist mit ihrem Erstlingswerk viel Humor und literarisches Geschick. Während Marie daran verzweifelt, dass sie aus dieser einen Woche nicht herauskommt, beschreibt Michel das tägliche Einerlei mit viel Witz.

Doch irgendwann hilft auch das beste Schnitzelgericht nicht mehr gegen die Einsamkeit in der Zeitschleife. Marie begreift: Wer den Donnerstag streicht, verliert auch den echten Freitag und die Vorfreude auf alles, was neu ist. Elke Michel erzählt diese Suche nach dem rettenden Ausgang mit viel Gespür für kindliche Ängste und Wünsche. Ohne zu viel zu verraten: Marie findet eine Lösung – auch wenn diese bedeutet, dass sie dem gefürchteten Zahnarzttermin mutig ins Auge blicken muss.

»Marie und die Woche ohne Donnerstag« ist eine kluge, humorvolle Geschichte über Zeit, Mut und die Erkenntnis, dass auch die blöden Tage zum Leben dazugehören. Ein tolles Lesevergnügen mit witzigen Illustrationen von Jutta Wetzel für alle, die gerne über Was-wäre-wenn-Fragen nachgrübeln. Absolute Leseempfehlung – nicht nur für Donnerstagshasser! Und den zweiten Band gibt’s im Herbst.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Elke Michel: Marie und die Woche ohne Donnerstag

Weinheim: Beltz & Gelberg

144 Seiten, 14 Euro

Kinderbuch ab 7