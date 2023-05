Kinderbuch | Josh Lieb: Kapitel 2 ist weg!

Bilderbuchkrimis gibt es nicht so häufig. Klar, gelegentlich wird eine Torte entwendet oder eine Möhre geklaut. Aber ein Kapitel? Das ist doch eher ungewöhnlich. ANDREA WANNER ging der Sache auf den Grund.

Josh Liebs Detektivgeschichte, die im Wesentlichen mit drei Akteur:innen auskommt, erschien bereits 2019 auf Englisch – und ist einfach urkomisch! Der Icherzähler, ein Käfer, überfällt uns gleich in Kapitel 1 mit der schrecklichen Nachricht: Das zweite Kapitel ist nicht da, wo es sein sollte. Es fehlt, wurde gestohlen. Mit dem Fall ist bereits Hauptkommissarin McGonagle, eine mit Lupe ausgerüstete und ansonsten eher uninspirierte Echsendame beauftragt. Sie nimmt auch sachdienliche Hinweise entgegen. Aber die gibt es in Kapitel 1 noch nicht. Und in Kapitel 2 auch nicht, denn Kapitel 2 gibt es nicht. Dafür Kapitel 3, in dem der Hausmeister, eine dicke Kröte auftaucht und für Unordnung sorgt, indem er einen Punkt an die falsche Stelle setzt. Hä? Ja, tut er einfach. Und es wird nicht seine einzige Missetat bleiben.

Der tierische Krimi mit den überraschenden Akteuren – Käfern, Echsen, Kröten und anderem Getier lädt zum Mitraten ein. Das ist gar nicht so einfach. Es setzt voraus, dass man ein bisschen was von Büchern versteht, kapiert hat, was ein Kapitel ist, was Satzzeichen mit einem Text machen, wozu Buchstaben gut sind. Dann wird man ganz direkt einem freundlichen »Du« und zum Mitmachen in 16 Kapiteln aufgefordert. Stimmt nicht, es sind ja nur 15 – denn Kapitel 2 ist, wie wir wissen, weg. Also sind es nur ungefähr 16. Wären es eigentlich 16. Wie auch immer. Es gilt, das verflixte zweite Kapitel zu finden.

Der Text von Josh Lieb steckt voller Witz, trefflich übersetzt von Boris Löbsack. Nicht weniger humorvoll kommen die actionreichen, farbigen Illustrationen von Nikolai Renger daher, die nichts mit den Bildern von Kevin Cornell in der 2019 erschienenen amerikanischen Ausgabe zu tun haben. Eine komplett eigene Interpretation, die vor allem die menschlichen Helden durch Tiere ersetzt. Ein genialer Schachzug, der einfach gut funktioniert.

Jetzt aber darf sinniert, gegrübelt, kombiniert, nachgedacht, schlussgefolgert und verworfen werden: wer war‘s? Und warum? Und dann braucht man nur noch einen Spiegel. Wundervoller Nonsensratespaß für Groß und Klein!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Josh Lieb: Kapitel 2 ist weg!

(Chapter Two is Missing, 2019)

Aus dem amerikanischen Englisch von Boris Löbsack

Eine mysteriöse Geschichte in (ungefähr) 16 Kapiteln

Illustriert von Nikolai Renger

Hamburg: Carlsen 2023

40 Seiten, 13 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

