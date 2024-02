Kinderbuch | Kai Lüftner: Der Verwechsling

Alte Sagen und Märchen haben immer etwas Geheimnisvolles, etwas in den Bann Ziehendes. Der Verwechsling ist so eine Geschichte und spielt auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm. Ganz lebendig spuken hier noch Elfen, Trolle, Zwerge oder Riesen. Schnell ist klar: Dieser Stimmung und Spannung kann man sich nur schwer entziehen. BARBARA WEGMANN ist eingetaucht in die magische Geschichte.

Es ist ein altes Märchen, erzählt von einem Bestsellerautor, der sich vor Jahren ganz bewusst für ein Leben mit Familie, abseits von großem Rummel, der täglichen Hektik entschieden hat, ab auf die dänische Insel Bornholm. Und Schätze gibt es hier genug zu bergen, besonders, wenn man ein neugieriger und so überaus begabter Erzähler ist wie Kai Lüftner, der gut zuhören kann, wenn vielleicht abends am Herdfeuer die alten Geschichten erzählt werden. Ja, dieses skandinavische Märchen ist bezaubernd, nimmt schnell gefangen und betört, aber wenn ich ehrlich bin, fiel mir als erstes die wunderbare Sprache des Erzählers auf, dieses Gemälde aus so vielen Beschreibungen, Aufzählungen, gemalten Sätzen, schillernden Darstellungen, und fast macht es die allerdings absolut nicht weniger erwähnenswerten Illustrationen von Emilia Dziubak überflüssig. Wie gesagt, nur im ersten Moment, denn beides, die Erzählung und die wunderbar stimmungsvollen Bilder, ergänzen sich letztlich aufs Beste. Dennoch: Lüftners Erzählsprache ist ein absoluter Genuss.

Folgen wir dem Murmelpfad, entdecken das kleine Haus am Ende dieses verwunschenen Weges. »Die umstehenden Bäume wirkten gebeugt, die Kronen ausgefranst, die Äste und Zweige wie dünne Finger, die sich festzukrallen versuchten, während ihre Wurzeln viele Meter tiefe Flechtwerke aus zähem Holz gebildet hatten … Halt suchend gegen den aufbrausenden Wind«. Da entstehen Bilder im Kopf, lebendig, farbig, bewegend in jeder Weise und alles deckt sich mit den Illustrationen einer Künstlerin aus Polen, die auf internationaler Bühne tätig ist und schon viele Preise für ihre Arbeiten bekam.

So, nun aber zurück zum Murmelpfad und dem kleinen Häuschen. Es liegt an der Klippe und diente manchen Schiffen schon mit seinen abends beleuchteten Fenstern als Warnsignal, wie ein Leuchtturm, der den Schiffen den richtigen Weg zeigt. Dort wohnen der alte Per und seine Frau Tove, »sie waren ebenso robust und verwurzelt wie ihr Häuschen und die Bäume drum herum.« Und dann ist da Vilmar, etwa 7 Jahre alt. »Vilmar wirkte jedenfalls zart und klein, beinahe durchsichtig und blass, mit dunklen Haaren, die wie ein Vorhang ins Gesicht hingen und seine Augen verbargen.« Vilmar sagt nichts, ist stumm, aber hellwach und neugierig.

Per und Tove hatten ihn vor 5 Jahren auf der »Mitte des Murmelpfades« gefunden. Keiner weiß, wo er herkam, zu wem er gehört. Es sei der gleichzeitig schockierendste, der aufregendste und der magischste Moment in ihren langen Leben gewesen, sagen Tove und Per. Sie nehmen den Jungen mit in ihr Häuschen und er bleibt und wächst den beiden schnell ans Herz, »er erfüllte ihre zerfurchten Herzen mit tiefer Zuneigung und Liebe«. Aber: Irgendwas an dem Jungen ist anders als bei anderen Jungen. Vilmar wächst nicht und er redet nicht. »Er blieb so klein und zart, behielt seinen wehmütigen und sehnsuchtsvollen Blick …« Eines Tages treffen Per, Tove und Vilmar den alten Hendrik, der Vilmar ein Buch schenkt. Ein außergewöhnliches Buch, wie sich schnell herausstellt, ein »Sammelsurium ziemlich gruseliger Sagen über die sogenannten Unterirdischen.« Ein Buch, das das Leben aller verändern wird.

Wer Sinn für Magie hat, wer an den Zauber alter Sagen und Märchen glaubt und wer viel Gespür für Atmosphäre und besondere Stimmungen hat, der wird dieses Kinderbuch lieben, egal wie alt man ist. Der lässt sich gern entführen in den Murmelpfad, wo es »rauscht und braust, brodelt und tobt, und wo das Meer murmelt«. Man hört es genau.

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Kai Lüftner: Der Verwechsling

Ein skandinavisches Märchen

Illustriert von Emilia Dziubak

München: Ars Edition 2024

40 Seiten, 16 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe