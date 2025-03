Die Frage ist eigentlich ganz einfach: »Was wäre dir lieber?« Und dann werden einem zu ziemlich normalen Fragen sehr ungewöhnliche Antwortmöglichkeiten zur Wahl gestellt. Ein grandioser Bilderbuchspaß, findet ANDREA WANNER.

Fangen wir ganz einfach an: »Wie würdest du am liebsten heißen?« Klar, jede und jeder von uns hat schon einen Namen. Aber wie wäre es den mit »Pia Pizza« oder »Herbert Hering«? Besonders amüsant, weil die betreffenden Personen, in Bilderrahmen präsentiert, die passende Kopfbedeckung tragen: eine Pizza mit Salami und Pilzen belegt oder ein halbes Dutzend Heringe. Oder wie Lisberta Nudeldudel Spaghettilocken mit Tomatensoße und Basilikum oder einen freundlich grinsenden Kraken wie Karl-Heinz, die beiden Titelfiguren. Da gibt es Vorschläge für die nächste Geburtstagslocation: eine Müllhalde, die Wüste, bei der Zahnärztin oder auf dem Friedhof, natürlich nachts. Im Ernst? Was soll man sich da aussuchen? Aber auch die Frage nach der richtigen Wohnung, der besten Zauberkraft oder dem Lieblingshaustier ist herausfordernd.

Die Beantwortung wird vielleicht ein bisschen leichter durch die Illustrationen von Anja Westermann, die mit den fröhlich-bunten Bildern voller Details schon mal auf einige Vorzüge und Nachteile hinweist. Mit einem Hals wie eine Giraffe ließe sich beispielsweise vom Kuchen, der sonst unerreichbar hoch steht, naschen. Und mit einem Elefanten Verstecken zu spielen, dürfte nicht allzu schwierig werden. Augenzwinkernd und mit viel Sinn Humor stellt Juri Johansson seine Fragen und neben den vorgeschlagenen Antworten fallen einem natürlich selber noch viele weitere Varianten ein.

Die Idee ist nicht neu. Schon 1980 gewann John Burningham mit seinem »Was ist dir lieber« den Deutschen Jugendliteraturpreis. Auch hier ging es ums Aussuchen verrückter und ungewohnter Situationen und darum, dabei eigene Gefühle und Wünsche zu entdecken. Diese Entscheidungsbilderbücher sind tolle Anregungen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Ängste und Träume zu formulieren und jede Menge Spaß zu haben.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Juri Johansson: Lisberta Nudeldudel, Karl-Heinz Krake oder was wäre dir lieber

Illustriert von Anja Westermann.

Berlin: Kraus Verlag 2025

24 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander