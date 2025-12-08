/

»Ich wär ja mit der Bahn gefahren«

Kinderbuch | Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem Max dreimal ins Auto gekotzt hat

Auf geht’s zur 4. Hochzeit von Großtante Ilse. Die Begeisterung der Mitreisenden hält sich in Grenzen. Eng gequetscht sitzen sie zu siebt im geliehenen Fahrzeug und es wird nicht besser. Von ANDREA WANNER

Mehrere Personen sitzen in einem AutoEs geht nach Wuppertal und Tiffany, die Jüngste an Bord, versteht so einiges an dieser Aktion nicht. Überhaupt ist es ihr naiver Blick auf die Dinge, die diese Fahrt unvergessen und umwerfend komisch macht. Der Mercedes-Kleinbus gehört dem Chef von Papa und hat noch vor der richtigen Abfahrt die ersten Dallen weg, alle vom Nachbarn kommentiert. Luisa, die Älteste, die auch schon den Führerschein hat, ist obermies drauf.

Papa vermutet, dass es an den Hormonen liegt und Tiffany überlegt, ob Luisa eine unausstehliche Mitschülerin mit dem Namen Hormone hat. Max ist schlecht – was der Titel bereits andeutet – und da verdächtigt Luisa einen »Kleinen Feigling« und Tiffany sinnt über Mutproben nach. Opa weiß alles besser, Mama ist genervt, weil das Packen an ihr hängt – »Wenn sie nicht packen gewollt hätte, dann hätte sie nicht Mama gewerden gedurft« sind Tiffanys Überlegungen dazu. Und alles ist genau so grässlich, wie man es sich nur vorstellen kann.

Der Autor, Liedermacher und Kabarettist Marc-Uwe Kling wurde vor allem durch »Die Känguru-Chroniken«, eine Reihe satirischer Bücher – und Hörbücher – über das Zusammenleben eines Kleinkünstlers (nämlich ihm selbst) mit einem kommunistischen Beuteltier bekannt. Er nimmt ganz normale Alltagssituationen – wie hier die Fahrt nach Wuppertal – und treibt sie ins Absurde. Dabei spielt er mit Sprache, es kommt zu Missverständnissen, bewusst falscher Logik, zu Untertreibung und Übertreibung und zu Ironie. Rund um Tiffanys Familie hat er gemeinsam mit Astrid Henn, die die amüsanten Illustrationen beisteuert, eine ganze Reihe ›Der Tag, an dem…‹ gemacht. Das ist jetzt Band 5, alle zum genial witzig, vielleicht an einigen Stellen für vorlesende Erwachsene sogar noch mehr als für zuhörende Kids.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Marc-Uwe Kling: Der Tag, an dem Max dreimal ins Auto gekotzt hat
Mit Illustrationen von Astrid Henn
Hamburg: Carlsen 2025
72 Seiten, 12 Euro
Kinderbuch ab 6 Jahren
Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

